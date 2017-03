Český lev 2017: Rekordních 12 sošek pro Masaryka!

4.3.2017 /17:30/

24. ročníku předávání výročních cen Český lev kralovalo drama Masaryk (2016) režiséra Julia Ševčíka. Ze 14 nominací proměnilo v sošku 12, což je historický rekord. Druhá v pořadí Já, Olga Hepnarová (2016) má 2 "lvy" za ženské herecké výkony. Kategorie seriálů patřila dle očekávání Pustině (2016). Za přínos kinematografii byli oceněni Eva Zaoralová a Jiří Bartoška. Zcela naprázdno vyšly snímky Rodinný film (2015) a koprodukční Anthropoid (2016).

Večerem provázela Adela Banášová, která bez jakýchkoliv výkyvů splnila úlohu - představovala filmy, nominované, předávající, sponzory a podobně. Byl to kvapík bez výraznějších emocí, kde hrál hlavní roli jeden (a jediný) film, který téměř nikdo neviděl.

Organizátoři večera v jakýchsi medailoncích ze zákulisí představili pětici nominovaných na nejlepší snímek roku. A to bylo všechno. Takže pokud někdo Českým lvům pod taktovkou Petra Vachlera vyčítal, že si je pořádají tvůrci sami pro sebe, situace se po letech k lepšímu rozhodně nezměnila. Níže si můžete přečíst reportáž z večera a výsledky včetně kompletních nominací.

Moderátorka Adela Banášová a další pokus o transformaci Českých lvů.

Reportáž z večera

20:10 - Moderátorka Adela Banášová otevírá večer informací, že český film loni v kinech zaznamenal nebývalý divácký úspěch (Anděl Páně 2 a další). Nezapomněla si rýpnout do oscarového fiaska. Ze snímku výše je patrné, že Čeští lvi se i tentokrát transformují. Upřímně, nechtěl bych sedět dole mezi diváky a být konfrontován s tímto zvířetem.

20:15 - První soška za nejlepší dokument pro Normální autistický film. Žádné velké překvapení.

Herečka Klára Melíšková získala jednu ze dvou sošek snímku Já, Olga Hepnarová.

20:22 - Cenu za vedlejší ženský herecký výkon přebrala Klára Melíšková za snímek Já, Olga Hepnarová, kde si zahrála matku poslední na smrt odsouzené československé vražedkyně. Její radost byla upřímná a slza v oku se zaleskla i kolegovi Karlu Rodenovi.

20:33 - Je to doma! Cenu za nejlepší filmové masky získává můj jmenovec Lukáš Král za Masaryka. Upřímně gratuluji! Jinak je to pěknej kvapík. Ono by se to totiž mělo ve 21:55 uzavřít, aby mohla ČT1 následně promítnout... Kolju (Lvům dominoval před 20 lety). Nerozumím, proč televize po výročních cenách nepustí nějaký méně ikonický a mladší tuzemský snímek. Škoda.

Pro mě zatím vrchol večera - děkovačka Oldřicha Kaisera za roli Edvarda Beneše v Masarykovi. Tohle je pan herec, i na často nevděčném předávání cen.

20:53 - Po malé domů České televizi, která vyhrála se Zločinem v Polné v kategorii "televizní film nebo minisérie", kde neměla konkurenty, čtvrtá cena pro Masaryka. A teď pátá! Je to pozoruhodné. Snímek se mezi nominované dostal díky tomu, že byl koncem prosince 2016 promítnut v jediném republikovém kině (Lucerna). Vidělo ho jen pár tisícovek diváků. Kinopremiéru bude mít ve čtvrtek 9. března. Přijdou na něj díky "lvímu" PR diváci?

21:04 - Z klavírního preludování (prstokladových rozkladů) dvou Ondřejů - Brouska a Brzobohatého - začínám vyšilovat. Ježkovy voči, já chci Bugatti step! Je to podprahované a dostane se to i do snů?

21:28 - Po vystoupení předávající herečky Jiřiny Bohdalové, která vyprávěla o angažmá v tajuplném snímku Žižla a pižla, přebírá devátou sošku za snímek Masaryk kameraman Martin Štrba. Docela by mě zajímalo, kdo by vítězil nebýt Masaryka.

Držitelé ceny Jiří Bartoška, Eva Zaoralová a předávající Marek Eben.

21:35 - Cenu za mimořádný přínos kinematografii přebírá Eva Zaoralová a Jiří Bartoška, "manželé" porevolučního filmového festivalu v Karlových Varech. Ovace ve stoje a dle mluveného projevu dost dojatý Jiří Bartoška.

21:56 - Oni to do těch 22:00 stihnou! Jde se do finále. Masaryk má prozatím 11 zářezů. Druhá v pořadí Já, Olga Hepnarová pouze 2, v ženských hereckých kategoriích.

Julius Ševčík a Rudolf Biermann, producenti vítězného filmu Masaryk.

22:00 - Tak Masaryk to vyhrál! Má 12 sošek, což je rekord... Hořící keř si před 3 roky odnesl 11 cen. Producentům Masaryka se tah dát film ke konci loňského roku do kin vyplatil. Zkrátka bohužel přišel Rodinný film - dle kritiků nejkvalitnější snímek loňského roku - a ve 12 kategoriích nominovaný Anthropoid.

* vítězové jsou označeni tučně

NEJLEPŠÍ FILM

Anthropoid – producenti Mickey Liddell, Pete Shilaimon, Sean Ellis, David Ondříček, Kryštof Mucha

Já, Olga Hepnarová – producenti Tomáš Weinreb, Petr Kazda, Vojtěch Frič, Marcin Kurek, Sylwester Banaszkiewicz, Marian Urban

Masaryk – producenti Rudolf Biermann, Julius Ševčík

Rodinný film – producent Jiří Konečný

Učitelka – producenti Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, Ondřej Zima, Jan Prušinovský

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM

Bratříček Karel – producentky Barbara Ławska, Hana Třeštíková

FC Roma – producentky Pavla Kubečková, Tereza Polachová

Normální autistický film – producent Jan Macola

Zákon Helena – producentka Klára Žaloudková

Zkáza krásou – producentka Hana Třeštíková

NEJLEPŠÍ REŽIE

Anthropoid – Sean Ellis

Já, Olga Hepnarová – Tomáš Weinreb, Petr Kazda

Masaryk – Julius Ševčík

Rodinný film – Olmo Omerzu

Učitelka – Jan Hřebejk

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI

Já, Olga Hepnarová – Michalina Olszanská

Nikdy nejsme sami – Lenka Vlasáková

Rodinný film – Vanda Hybnerová

Teorie Tygra – Eliška Balzerová

Učitelka – Zuzana Mauréry

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI

Anděl Páně 2 – Ivan Trojan

Anthropoid – Cillian Murphy

Masaryk – Karel Roden

Nikdy nejsme sami – Karel Roden

Teorie Tygra – Jiří Bartoška

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI

Já, Olga Hepnarová – Klára Melíšková

Lída Baarová – Simona Stašová

Masaryk – Arly Jover

Polednice – Daniela Kolářová

Rudý kapitán – Zuzana Kronerová

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI

Anděl Páně 2 – Boleslav Polívka

Anthropoid – Jamie Dornan

Masaryk – Oldřich Kaiser

Masaryk – Hanns Zischler

Nikdy nejsme sami – Miroslav Hanuš

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ

Anthropoid – Anthony Frewin, Sean Ellis

Já, Olga Hepnarová – Tomáš Weinreb, Petr Kazda

Masaryk – Petr Kolečko, Alex Koenigsmark, Julius Ševčík

Nikdy nejsme sami – Petr Václav

Učitelka – Petr Jarchovský

NEJLEPŠÍ KAMERA

Anthropoid – Sean Ellis

Já, Olga Hepnarová – Adam Sikora

Masaryk – Martin Štrba

Nikdy nejsme sami – Štěpán Kučera

Polednice – Alexander Šurkala

NEJLEPŠÍ STŘIH

Anděl Páně 2 – Jan Mattlach

Anthropoid – Richard Mettler

Masaryk – Marek Opatrný

Učitelka – Vladimír Barák

Zkáza krásou – Jakub Hejna

NEJLEPŠÍ ZVUK

Anděl Páně 2 – Radim Hladík jr.

Anthropoid – Yves Marie Omnes

Lichožrouti – Jan Čeněk, Richard Müller

Masaryk – Viktor Ekrt, Pavel Rejholec

Polednice – Petr Šoupa, Martin Jílek, Viktor Prášil

NEJLEPŠÍ HUDBA

Anthropoid – Robin Foster

Lída Baarová – Ondřej Soukup

Masaryk – Michal Lorenc, Kryštof Marek

Rudý kapitán – Petr Ostrouchov

Učitelka – Michal Novinski

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE

Anthropoid – Morgan Kennedy

Lída Baarová – Zdeněk Flemming

Lichožrouti – Galina Miklínová

Masaryk – Milan Býček

Učitelka – Juraj Fábry

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY

Anděl Páně 2 – Katarína Hollá

Anthropoid – Josef Čechota

Já, Olga Hepnarová – Aneta Grňáková

Masaryk – Katarína Štrbová Bieliková

Učitelka – Katarína Štrbová Bieliková

NEJLEPŠÍ MASKY

Anděl Páně 2 – Andrea McDonald

Anthropoid – Gabriela Poláková, Linda Eisenhamerová

Já, Olga Hepnarová – Alina Janerka

Masaryk – Lukáš Král

Učitelka – Anita Hroššová

CENA MAGNESIA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ FILM – nestatutární cena

3. poločas – Jiří Volek

Benny – Michal Hruška

Černý dort – Johana Švarcová

Kyjev Moskva – Anna Lyubynetska

Vězení – Damián Vondrášek

NEJLEPŠÍ TELEVIZNÍ FILM nebo MINISÉRIE

Hlas pro římského krále (Česká televize), režie: Václav Křístek, TV film

Modré stíny (Česká televize), režie: Viktor Tauš, minisérie

Zločin v Polné (Česká televize), režie: Viktor Polesný, minisérie

NEJLEPŠÍ DRAMATICKÝ TELEVIZNÍ SERIÁL

Kosmo (Česká televize), režie: Jan Bártek

Pustina (HBO Europe), režie: Ivan Zachariáš a Alice Nellis

Rapl (Česká televize), režie: Jan Pachl

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS KINEMATOGRAFII

Eva Zaoralová a Jiří Bartoška