TOP 10: Nejlepší erotické filmy

12.2.2017 /17:00/

Od čtvrtka můžete do kina zajít na Padesát odstínů temnoty (2017), adaptaci bestselleru, která se v synopsích vydává za erotický thriller. Jaký je Top 10 žánru? Dozvíte se v našem žebříčku, který jste pomáhali sestavit i vy, uživatelé Kinoboxu. Narazíte zde na nejednu nadčasovou klasiku. Žádné laciné nahotinky.

Znepokojující, tajuplný a rozporuplný, tak by se dal představit Modrý samet Davida Lynche (Mulholland Drive, Městečko Twin Peaks). V současnosti jde též o kultovní záležitost. Hodně citované je ucho na louce, charakter zdánlivě naivního mladíka (Kyle MacLachlan), který se kvůli tajuplné zpěvačce (Isabela Rossellini) nebojí jít do konfliktu s hrubiánským pasákem (Dennis Hopper). Opomenout nemůžeme ani legendární skladbu Bobbyho Vintona, která dala filmu název. Někde tady se začíná datovat éra Lynchových vrcholných děl, kde se stírá realita a sen, dobro a zlo.

Španělský režisér Julio Medem (Milenci ze severního pólu) a jedno z jeho vrcholných děl. Lucía (Paz Vega) přišla během automobilové nehody o přítele-spisovatele. Z tragédie se dívka pokouší dostat na opuštěném ostrůvku, kam její přítel situoval jeden ze svých románů. Lucíu čeká netradiční mystický a nejeden sexuální zážitek. Potká se zde i se svým milým?

Jen pár let před pádem komunismu natočil Karel Kachyňa (Fany, Kráva) příběh vyčerpaného manžela (Karel Heřmánek). Ten díky fotoaparátu a odvážným aktům testuje dosavadní pokryteckou morálku a maloměšťáctví lidí z okolí. Osudné se mu stane setkání s mladou cikánskou dívkou (Anna Tomsová), která je mu nejen fotografickou inspirací.

Brian De Palma (Zjizvená tvář, Neúplatní) zrežíroval erotický thriller dle vlastního scénáře. Prý našel inspiraci v minulosti, v mládí totiž na žádost matky používal nahrávací zařízení ke špehování otce, aby ho zachytil ve společnosti jiné ženy. Oblečen na zabíjení vypráví o tajemném muži, který vyhledává sexuálně neuspokojené ženy. Ovšem nejen k tomu, aby s nimi prožil pár intimních chvil. Režijní styl upomíná na kultovního Alfreda Hitchcocka. Chybět nebude ani parafráze slavné Psycho (1960) scény ze sprchy.

Hříšné noci Paula Thomase Andersona (Magnolia, Až na krev) jsou zřejmě nejvíc "feel good" snímkem žebříčku. Výpravný film pojednává o historii amerického porno průmyslu a "zázračném herci" Dirku Digglerovi (Mark Wahlberg). Startuje se v 70. letech - všichni jsou rozjetí, mladí, krásní a všemu otevření. Epizodní role prvotřídní. Retro atmosféra dokonalá. A pak přijde pád, VHSky, drogy, zbraně a vyčerpání. Zajímavost: Leonardo DiCaprio dal přednost natáčení Titanicu (1997), režisérovi doporučil Marka Wahlberga.

Kniha Vladimíra Nabokova o lásce profesora Humberta Humberta k nezletilé Dolores inspirovala hned několik filmařů. Na pátém místě žebříčku skončila verze z roku 1997 od Adriana Lynea (Osudová přitažlivost) s Jeremy Ironsem a Dominique Swain v hlavních rolích. Studie zničujícího vztahu nebyla ve Spojených státech promítána, neboť v té době přišla o život místní dětská královna krásy. Tato verze filmu i z toho důvodu stojí ve stínu Kubrickova snímku z roku 1962.

Sexualitu coby odraz pokřivených mezilidských vztahů představuje Michael Haneke (Funny Games, Láska) v hereckém koncertu Isabelle Huppert a mladičkého Benoîta Magimela. Ona je uznávaná pianistka. On nadějný žák. Ona má problémy s matkou a vlastní - dost drsnou - sexualitou. Jak se s tím mladík vypořádá? Pro Hanekeho příznačné, že jde ve své studii nekomprimisně až na dřeň. Pianistka tedy není nic pro slabší povahy. Scénář napsal Haneke dle částečně autobiografické knižní předlohy uznávané spisovatelky Elfriede Jelinek.

Muži a ženy se přitahují, ale často též osudově míjejí. Roman Polanski (Pianista, Rosemary má děťátko) to mistrně rozehrává v příběhu ze zaoceánské lodi, kde se setkávají dva zcela odlišné páry. Invalidní Oscar (Peter Coyote) vypráví konzervativnímu Nigelovi (Hugh Grant) o svém destruktivním vztahu s nymfomanickou femme fatale Mimi (Polanskiho žena Emmanuelle Seigner). Oscarovi totiž neunikne, že se Nigelovi líbí. Co na to jeho žena Fiona (Kristin Scott Thomas)? Hořký měsíc je film plný zdánlivé uměřenosti, cynismu, smutku, manipulace a vyzývavých erotických scén.

Poslední snímek proslulého Stanleyho Kubricka (Osvícení, 2001: Vesmírná Odysea) těsně pod vrcholem. Mysteriózní drama filmových i skutečných partnerů (Nicole Kidman, Tom Cruise) testuje věrnost, žárlivost a erotickou fantasii. K památným scénám patří kouření marihuany, Kidman na toaletě, ale hlavně erotický dýchánek v benátských maskách. Vyčerpávající natáčení trvalo 400 dní. Režisér Kubrick se premiéry nedožil.

Proslulý erotický thriller Paula Verhoevena (Hvězdná pěchota, Robocop) to u vás vyhrál. Tajemná, dominantní a proklatě sexy spisovatelka Catherine (Sharon Stone) si dělá s detektivem Nickem (Michael Douglas), co se jí zlíbí. Tohle není uťápnutá šedá myška z Padesáti odstínů, kterou pan Grey nachytá na luxusní večeři, fajnovou tvářičku a semišová pouta. Cituji ze scénáře Joe Eszterhase. Catherine: "Moje kniha je skoro hotová. Detektiv je skoro mrtvý." Nick: "Takže mám čas na poslední cigaretu?"

Kompletní žebříček erotických filmů najdete zde. Chcete změnit pořadí? Pusťte se do hodnocení na kartách příslušných snímků.