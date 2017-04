12 postav, které Marvel poměrně rychle a jednoduše odkopl nebo je totálně degradoval

14.4.2017 /17:00/

Marvel si umí s postavami pohrát. Umí je krásně použít a zrecyklovat v různých snímcích, čímž zajišťuje jejich pospolitost v rámci marvelovského univerza. Tím je skutečně výjimečný a stejně výjimečné je i ono vzájemné propojení snímků, které si sice lze pustit odděleně, ale v širším měřítku to má úplně jiný říz.

Postavy si ve snímcích navzájem hostují, jsou si mentory, kamarády a parťáky. Diváci to milují a někteří z nich jsou proti své vůli nuceni pustit si jiný film z úplně jiné „série“, jen aby porozuměli něčemu z té své. Inu účel světí prostředky... :-) Stejně ale jako Marvel své hrdiny miluje, umí se řady z nich i velmi elegantně zbavit. Zvláště, když pro ně už nemá dalšího využití.

Zde je 12 hrdinů (sestavený ComingSoon.net), kteří patří v komiksových předlohách k předním postavám a přesto se na plátně dočkali daleko menšího prostoru než by si zasloužili:

Plukovník James Rhodes - Ptáte se, proč je tu právě Rhodey? V jeho případě došlo k několika změnám, které některým fanouškům nemusí úplně sedět. Tou první bylo přeobsazení hrdiny. V prvním Iron Manovi ztvárnil postavu Rhodese Terrence Howard, ovšem v Iron Manovi 2 a 3 už byl nahrazen Donem Cheadlem. To by asi nikomu vyloženě nevadilo. Fanouškům vadí jiná zásadní věc. Od okamžiku, kdy se z plukovníka stal War Machine, šlo to s ním ve filmech jen z kopce a z nejlepšího přítele a elitního vojáka se stal pouhý přicmrndávač, jemuž vezmou oblek (Iron Man 2), zajmou ho (Iron Man 3), odkopnou ho mocnější hrdinové (Avengers: Age of Ultron) a nakonec ho ještě zmrzačí (Captain America: Občanská válka).

Betty Rossová – nejdůležitější ženská postava, která je spojená s postavou Bruce Bannera alias Hulka. Ve snímku Neuvěřitelný Hulk ji ztvárnila Liv Tyler a pak zmizela. Její otec generál Thunderbolt Ross (William Hurt) si zahrál v Občanské válce, ale o Betty nepadla ani zmínka. Navíc se zdá, že to začíná jiskřit mezi Hulkem a Black Widow. Že by byla Betty navždy zapomenuta?

Jane Fosterová - tu čeká nejspíše stejný osud jako Betty. Sice se Jane objevila již ve 3 snímcích (tedy pokud počítáme i její dvousekundovou sekvenci v Avengers), ale i tak je s překrásnou astrofyzičkou v podání Natalie Portman konec. Ve snímku Thor: Ragnarok se již neobjeví a scénář jasně říká, že její vztah s Thorem nefungoval. Hrdinové se rozešli a novým objevem v hledáčku asgardského válečníka se stává Valkýra... Škoda.

Piotr Maximoff (Quicksilver) – skoro to vypadá tak, že se tato postava objevila jen a pouze proto, aby ji mohli v Marvelu tak efektně zabít.

Justin Hammer – jeden z největších protivníků komiksové předlohy se v Iron Manovi dočkal poměrně malé role. Možná výrazné a okouzlující, ale rozhodně ne takové, jakou by fanoušci Iron Mana očekávali.

Velká trojice (Fandral, Volstagg a Hogun) – tito tři Thorovi spojenci patří v komiksu k nejvtipnějším postavám. Marvel ale jejich potenciál na plátně dosud nevyužil. Všichni proto doufají, že s Ragnarokem se vše změní.

The Howling Commandos – byli úžasní v Prvním Avengerovi a od té doby všichni doufají, že se k nim Marvel vrátí (třeba i jen v podobě flashbacků).

Happy Hogan – přítel, důvěrník, bodyguard, řidič Tonyho Starka a manžel Pepper Pottsové (ano, tohle ve filmech vážně nefiguruje), to vše je Happy v komiksu. Ve snímcích je ale jeho úloha o dost menší a méně významná.

The Other – hrozivý a impozantní vesmírný nepřítel, kterému čelili Avengers, přesto se dalšího velkého filmového souboje nedočkal. Ve Strážcích Galaxie ho poměrně rychle porazil Ronan a bylo vymalováno. Trošku podpásovka pro milovníky komiksové předlohy a stoupenců hrozivého Thanose. Tak snad se ve velkém stylu ukáže nějaký jiný z Thanosových poskoků.

Taneleer Tivan (Sběratel) – Strážci Galaxie byli neuvěřitelně svižnou sci-fi zábavou, která mezi marvelovky zdánlivě tolik nezapadá. Až na postavu Sběratele. Jeho postava není pro příběh velkým obohacením, ale jeho sbírka je ohromnou studnicí odkazů na další snímky. Marvel ji nemohl vynechat. už kvůli Infinity War. Sběratele už ale Marvel dále potřebovat nebude.

Maggie Langová – v komiksu se bývalá manželka Scotta Langa jmenovala Peggy Rae Burdicková. Marvel její jméno změnil na Maggie, aby si ji diváci nepletli s Peggy Carterovou z Kapitána Ameriky. Velkým zklamání pro fanoušky je hlavně to, že tak výborná komediální herečka jako Judy Greer se ve filmu neměla možnost projevit a hlavního hrdinu jen sekýrovala a mračila se na něj. Všichni tedy doufají, že v druhém Ant-Manovi se to změní.

Ancient One (Prastará) – postava v podání Tildy Swinton se finální kapitoly Doctora Strange nedočkala a nevypadá to, že by Marvel uvažoval o tom, že by s postavou Prastaré jakkoli počítal do budoucna. Podle mnohých názorů je to plýtvání úžasnou postavou a ještě úžasnější herečkou.

A co vy? Máte nějakého hrdinu, jehož podání vám ve filmech Marvelu nesedí nebo si myslíte, že ho Marvel zneuctil? Napiště své názory do diskuze!