Nejpřekvapivější propadáky roku 2016

31.12.2016 /15:00/

Přestože v Hollywoodu zažili vynikající rok, pokud jde o tržby v kinech, došlo i na propadáky. A jde o pěkně barvitou skupinku smolařů. Překvapivě se jich nemálo urodilo v rámci zajetých sérii, kde by studia měla mít svoje takzvaně jisté.

Na úvod připomeneme, že aby se film zaplatil, musí vydělat minimálně 2x tolik, co stál, neboť se konečné zisky dělí mezi studio, producenty a kina. Do rozpočtu navíc nebývá započítávána propagace, která u blockbusterů může dosahovat i několik dalších desítek milionů dolarů.

* filmy řadíme abecedně

Alenka v říši divů: Za zrcadlem

Rozpočet: 170 milionů dolarů

US tržby: 77 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 299 milionů dolarů

První Alenka nebyla jen hit. Byl to megahit, který na celosvětových tržbách pokořil hranici jedné miliardy. Pokračování na sebe nechalo čekat 6 let, stálo sice o něco míň (první film měl rozpočet 200 milionů), ale i tak snímek neuspěl. Jen v Americe vydělal oproti jedničce o čtvrt miliardy méně.

Ben-Hur

Rozpočet: 100 milionů dolarů

US tržby: 26 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 94 milionů dolarů

Někdy (i když si to fanoušci originálu neradi přiznávají) dává remake smysl. Často je ale naprosto zbytečný, což je i případ Ben-Hura. V podstatě ani není jasné, proč studio na takový projekt vyčlenilo sto milionů (sandálový žánr slavil v historii kinematografie úspěchy jen vzácně). Podle očekávání film v Americe skoro nic nevydělal a ani ve zbytku světa to žádná slává nebyla.

Bohové egypta

Rozpočet: 140 milionů dolarů

US tržby: 31 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 150 milionů dolarů

Pravděpodobně největší vysokorozpočtové WTF minulého roku. Fantasy ze starověkého Egypta s prvky sci-fi, k tomu převážně bílý casting (což je vzhledem k zasazení příběhu minimálně úsměvné) a přehršel digitálního bordelu. Jít o adaptaci úspěšné knihy nebo komiksu, dalo by se chápat, proč podobnému filmu někdo odklepl tolik peněz. Takhle šlo o jasnou sebevraždu.

Den nezávislosti: Nový útok

Rozpočet: 165 milionů dolarů

US tržby: 103 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 389 milionů dolarů

Po pokračování Dne nezávislosti volali fanoušci léta. Čekat 20 let už ale bylo moc i na ty nejvěrnější. Nemluvě o tom, že nám filmaři naservírovali jen slabý odvar z původního filmu. Celosvětové tržby to trochu zachránily, i tak je ale se sérií konec. Z plánovaného třetího dílu po vlažném přijetí dvojky sešlo.

Doba ledová: Mamutí drcnutí

Rozpočet: 105 milionů dolarů

US tržby: 64 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 407 milionů dolarů

V případě poslední Doby ledové je potřeba trocha vysvětlování. 407 milionů je samozřejmě solidní výsledek (na rozpočet 105 milionů). Přesto je nejspíš série u ledu. Proč? Protože jde oproti předchozím filmům o výrazný propad. Hůře si v sérii vedl jen první díl - vydělal 383 milionů. Dvojka měla 660, trojka 886 a čtyřka 877. Proč takový propad u pětky? Asi zájem diváků roztál...

Inferno

Rozpočet: 75 milionů dolarů

US tržby: 34 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 219 milionů dolarů

Romány Dana Browna se těší velké popularitě, u filmové série jde ale o postupný úpadek. Šifra mistra Leonarda jen v US kinech vydělala 217 milionů dolarů a celosvětově měla tři čtvrtě miliardy. Andělé a démoni měli vlažnější přijetí, pořád se ale v celosvětových tržbách přiblížili půl miliardě. Třetí film se díky světu nakonec taky zaplatil, do dalšího dílu se ale studio těžko pohrne s nadšením. Pouhých 34 milionů dolarů z amerických kin, to už je ostuda.

Krotitelé duchů

Rozpočet: 144 milionů dolarů

US tržby: 120 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 229 milionů dolarů

V Sony si od restartu Krotitelů duchů slibovali hodně. Do značky nasypali obrovské množství peněz, plánovali celou sérii, různé odbočky, těch velkolepých plánů nebylo málo. Pak vydali první trailer a tolik nenávisti internet nezažil. Přesto paradoxně americké tržby nebyly úplně nejhorší, zbytek světa film potopil. Ženský restart klasiky zkrátka nikoho nezajímal.

Obr Dobr

Rozpočet: 140 milionů dolarů

US tržby: 55 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 178 milionů dolarů

Steven Spielberg zažil v kariéře pár propadáků. Nebylo jich moc, ale i taková legenda tomu neunikla. Obr Dobr patří k těm největším. Aby si Spielbergův film s vysokým rozpočtem odnesl z amerických kin tak málo, na to nejsme zvyklí. Za posledních 15 let si hůře vedl jen Mnichov (US tržby 44 milionů).

Sousedi 2

Rozpočet: 35 milionů dolarů

US tržby: 55 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 107 milionů dolarů

Teoreticky by Sousedi 2 neměli mít nálepku propadáku. V Americe vydělali víc, než kolik stáli a celosvětově překonali stovku. Jde tu ale o porovnání s prvním dílem. Ten si totiž jen z amerických kin odnesl 150 milionů a celosvětové tržby byly 270. Dvojka tedy zklamala a další díl nejspíš nebude.

Star Trek: Do neznáma

Rozpočet: 185 milionů dolarů

US tržby: 158 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 343 milionů dolarů

Filmový Star Trek to vždy měl u diváků složitější. Na rozdíl od ságy z předaleké galaxie se tahle vesmírná série nikdy finančně nedokázala tak úplně prosadit. Star Trek: Do temnoty byl přesto příslibem zlepšení - film vydělal takřka půl miliardy. Třetí díl v rebootované sérii má dobré recenze i divácké ohlasy, návštěvnost ale byla výrazně slabší. Je otázkou, jak to bude se sérii dál. Čtyřka byla v plánu, po tomhle výsledku ale možná narazí.

Warcraft: První střet

Rozpočet: 160 milionů dolarů

US tržby: 47 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 433 milionů dolarů

Prokletí adaptací videoher v Americe trvá. Přesto by se mohlo zdát - při pohledu na celosvětové tržby Warcraftu - že to film vyhrál. Skutečnost je ale o něco složitější. 220 milionů totiž přiteklo jen z Číny a z tamního trhu mají studia mnohem menší zisk z tržeb. Původně plánovaná trilogie je proto ohrožená a pokud na další díly dojde, budou nejspíš mnohem levnější.

Želvy Ninja 2

Rozpočet: 135 milionů dolarů

US tržby: 82 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 245 milionů dolarů

Úspěch prvních Želv Ninja zaskočil všechny. Snímek stál 125 milionů, jen z amerických kin si odnesl 191 a celosvětově vydělal 493. V Paramountu si mnuli ruce - po Transformers narazili na další zlatou žílu, kterou budou léta dojit teenagery. Jenže štěstí se v případě želvích hrdinů rychle vyčerpalo a dvojka vydělala pouhou polovinu. Z plánované série tak nakonec nic nebude.