16. týden-kinopremiéry s Mimi šéfem, Ochránci a Loupeží ve velkém stylu

20.4.2017 /18:30/

Předposlední dubnové premiéry přinášejí hned osm novinek. Mezi nimi například ruskou odpověď na komiksové hrdiny Ochránci (2017), komedii plnou hvězd Loupež ve velkém stylu (2017), dobrodružné historické drama s budoucím "Králem Artušem" Ztracené město Z (2016) nebo animák Mimi šéf (2017). Pojďme si všechny nové snímky představit.

Ochránci

Po Watchmenech, Strážcích Galaxie nebo Power Rangers jsou tu Ochránci. Nebo Zaschitniki. Po anglicku Guardians. Rusové vyrážejí dobýt západní kina s těžkotonážní hordou vědecky vypiplaných superhrdinů! V příběhu se vrací zpátky do období studené války, aby chránili vlast před nadpřirozenou hrozbou. Tedy žádný kapitalistický západ jako nepřítel, nýbrž hrozba z říše fantasy.

O snímku Ochránci toho příliš nevíme. Doporučujeme podívat se na promo videa, abyste si udělali obrázek. Zajímavý je třeba trailer znatelně předabovaný do angličtiny. Mohl by to být solidní odvaz.

Marně nevypadá ani historické dobrodružné drama Ztracené město Z. V něm se spolu s herci Charlie Hunnanem (Král Artuš: Legenda o meči) a Robertem Pattinsonem (Twilight sága) vydáme do exotické Amazonie začátku 20. století. Film byl inspirován skutečnými osudy badatele Percyho Fawcetta (Hunnam), který mapoval Bolívii a její domorodé obyvatelstvo. Hluboko v srdci pralesa našel důkaz o existenci neznámé vyspělé civilizace. Čelil při tom nemocen, hladu, dešťům a kanibalům.

Recenzenti dávají Ztracenému městu Z prozatím 72 procent. Kladně hodnotí herecké výkony, řemeslné zpracování a lokace. Mínusové body dávají přehnané délce filmu (140 minut).

Herečtí bardi Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin se pustí do Loupeže ve velkém stylu. Remake filmu z roku 1979 stojí na kultovních hollywoodských představitelích a jednoduché zápletce - trojice kamarádů se rozhodne přepadnout banku, která je předtím připravila o jejich úspory. Je to sázka na jednu kartu. Jak se úkolu slavní staříci zhostí? Dokáží být stejně vtipný a tragikomičtí jako představitelé původního filmu? Na RottenTomatoes má Loupež ve velkém stylu 46 procent. Na tuzemské recenze si budeme muset počkat.

Do kin vstupuje další animák pro nejmenší, novinka studia DreamWorks Mimi šéf. Film od tvůrců série Madagaskar vypráví o kojenci v obleku, který se stane trnem v oku staršímu bráchovi Timovi. Jenže chování a styl Mimi šéfa se vymykají všemu, co byste od malého caparta čekali. Nikomu kromě Tima to ale nepřijde vůbec divné. Co za tím stojí? Rodičovská láska.

Mimi šéf

Z recenze Františka Fuky: "Film má docela hezkou výtvarnou stylizaci a párkrát jsem se uchechtl nějakému dospěláckému vtipu. Ale obávám se, že tvůrci chtěli divákům kromě bláznivých pestrobarevných akčních scén a dvouvteřinových gagů nabídnout také něco výrazně hlubšího (například ve stylu V hlavě), což se jim vůbec nepovedlo." Všechny recenze Mimi šéfa najdete zde. Prozatím 50 procent.

Z Berlinale a Febiofestu se do kin dostává novinka Agnieszky Holland Přes kosti mrtvých (2017). Koprodukční drama, ve kterém významnou roli ztvárnil herec Miroslav Krobot, vypráví příběh svérázné polské ženy Janiny (Agnieszka Mandat-Grabka). Příčí se jí místní myslivecký spolek a zabíjení zvěře, má blízko k přírodě, esoterice a feminismu. Jenže kromě zvířat tu kdosi zabíjí i obyvatele polsko-českého pohraničí...

Režisérka Holland s filmem uspěla na letošním Berlinale (Cena Alfreda Bauera), recenzenti jsou ale v případě hodnocení její novinky rozpačitější. Snímku dávají od 40 do 80 procent, přičemž výsledná známka prozatím činí 56 procent.

Špína

Do kin míří ještě jedna koprodukční novinka, první celovečerní hraný film Terezy Nvotové s názvem Špína (2017). Drama o dívce, která byla znásilněna a nese si ten zážitek jako těžký balvan stále s sebou, je absolventským snímkem mladé autorky na pražské FAMU.

Z recenze Františka Fuky: "Jako celistvý filmový útvar mi Špína připadala značně neuspokojivá. Je to možná reálný pohled na jistý segment slovenské mládeže, ale to neznamená, že existuje důvod, proč se na takovou mládež 85 minut v kině dívat a platit za to. A to je škoda, protože film obsahuje velmi kvalitní herecké výkony (především hlavní hrdinka a někteří spolupacienti v blázinci) a několik emocionálně velmi působivých scén." Všechny recenze filmu si přečtete zde. Prozatím je výsledná známka 63 procent.

"Víš, s kým jíš?" Tak zní motto italského komediálního dramatu Naprostí cizinci. Odehrává se během večeře přátel, kteří realizují netradiční hru: komukoliv se během jídla ozve mobil, musí s obsahem příchozí zprávy nebo telefonátu seznámit ostatní. Z přátel se pípnutím esemesky stanou naprostí cizinci. Nouze nebude o všelijaký více či méně laciné výmluvy, humorné situace, ale i pořádně husté drama.

Circus Fantasticus

Distribuční společnost Balkanfilm do kin po delší době přináší další starší kousek, aby popularizovala u nás doposud nepříliš známou kinematografii. Circus Fantasticus je z roku 2010, kromě Slovinců se na něm podíleli i severské státy, magickým způsobem nicméně pojednává o tématu války. Země není specifikovaná, ale dá se to brát jako reflexe událostí, ke kterým došlo při rozpadu Jugoslávie. Snímek jak z jiného století a světa.

