Vetřelec: Hodnoceno od nejlepšího dílu po nejhorší

21.5.2017 /21:00/

Vetřelčí fenomén znovu žije životem a právě uváděný Covenant se pomalu vrací k absolutním kořenům série. Něčeho takového nemůžeme na Kinoboxu jen tak nevyužít a podíváme se všem dílům pěkně na zoubek. Do výběru jsme se rozhodli zařadit i sérii Vetřelec vs. Predátor, i když do kánonu vetřelčí série nezapadá.

Na úvod si dovolím malou poznámku. Navzdory tomu, jaké bude následující pořadí, je sestava původních vetřelčích filmů silná a každý film si svou existenci bez problémů obhájí. Filmy jsou řazeny od nejlepšího po nejhorší.

Vetřelec (1979)

Asi žádné velké překvapení. Je pravdou, že souboj s druhým dílem vychází hodně natěsno. Ale jednička není nejlepší jen proto, že byla první. Post si zaslouží pro celkové pojetí, v němž absentují hluchá místa. Umí opravdu šokovat a děsit a nelehký úkol vykreslit dokonalého zabijáka bez CGI efektů zvládla tak dobře a nadčasově, že film ani po téměř 40 letech technicky nepůsobí komicky. Hrátky v omezeném prostoru navíc mají své kouzlo a scénář překvapivě postrádá scény, které by (takzvaně) šustily papírem.

Vetřelci (1986)

Dvojka je akční jízda se vším všudy a na rozdíl od prvního filmu, který byl gotickým hororem, je pokračování dozvukem akčních osmdesátek (všechno je velké, hlučné, postavy hláškují jako o život atd.). Dvojka sice nezakryje dějové oslí můstky pro efektní vývoj, ale James Cameron s tím pracuje natolik obratně, že mu to nelze nežrat i s navijákem. Pokud někdo považuje dvojku za nejlepší díl série, dá se dost dobře chápat proč. Je fantastická.

Vetřelec: Vzkříšení (1997)

A vstupuje na tenký led. Proč čtyřku před ostatními? Pomineme-li finálních 15 minut, které jsou opravdu příšerné (nápad s Newbornem není špatný, ale zpracování je na hraně parodie), a poněkud kožený výkon Winony Ryder, není tahle komiksově laděná jízda vůbec marná. Ano, na nějaký strach už se dávno nehraje. Ale nápad s propojenou vetřelčí DNA je využit zajímavě, Weaver si pozici "trochu jiné Ripley" užívá, efekty jsou špičkové, akce dostatek, správně říznuté hlášky také nechybí a prostor vesmírné lodi je přesně takový, jak to máme v téhle sérii rádi. Velmi slušné na čtvrtý díl.

Prometheus (2012)

V tuhle chvíli už pravděpodobně plivete na monitor. Ale znovu, vyjmeme-li pár opravdu nepochopitelných dějových debilit (na cizí planetě sundávám skafandr a šahám na hady, před valící se lodí běžím jen dopředu), je Prometheus filmařsky i myšlenkově silným přírůstkem. Jistě, ne každému sedne to, co si Ridley Scott pro svého zabijáka nakonec přichystal za historii. Ale řemeslně, herecky i dramaturgicky Prometheus zkrátka funguje.

Vetřelec ³ (1992)

Trojka by si zasloužila být výš, ale je to s ní složité. Fanoušci svého času studio přímo NENÁVIDĚLI za to, že se rozhodlo většinu přeživších postav z dvojky zabít. Po letech už se hořká pilulka vstřebala a můžeme mluvit o tom, jaká trojka v rámci kvalit opravdu je - temná, správně depresivní (David Fincher tu možná teprve začínal, ale už se nezapřel) a graduje. Celku ale dost ublížilo studio razantním zkrácením (po letech uvedená prodloužená verze je výrazně lepší). Efekty tu také nejsou tak silné, jak jsme v sérii zvyklí a vůbec působí prostředí trojky z technického hlediska nejméně zajímavě.

Vetřelec: Covenant (2017)

Nejnovější přírůstek chtěl potěšit fanoušky Promethea i Vetřelce současně. Sezení na dvou židlích málokdy dělá dobrotu a Covenant je toho důkazem. Přesto znovu platí, že nejde zdaleka o odpad a fanoušci si ve filmu mohou najít hodně dobrého. Nízko v žebříčku končí hlavně proto, že se v něm Scott opakuje. Sice konečně přináší odpověď na původ Vetřelce, ale pokud jde o zbytek, je to jako kdybychom 90 minut koukali na Promethea a na poslední půlhodinku někdo přepnul na Vetřelce. Nic moc dalšího tu vlastně není.

Vetřelec vs. Predátor (2004)

Měla to být sázka na jistotu. Legendární monstra konečně změří síly, navíc v atraktivním prostředí podzemní pyramidy. A aby se milovníci série měli opravdu na co těšit, bude výpravu vést sám Bishop Weyland v podání Lance Henriksena. Na papíře to vypadalo TAK lákavě. To ale před premiérou nikdo netušil, že režisér Paul W.S. Anderson, mezi fanoušky žánru do té doby velebený pro drsný Horizont události, natočí neškodnou blbinku pro celou rodinu, kde bude stát za zmínku jen pár akčních záběrů. Když pak došlo na finále s amazonkou, měli i ti nejvěrnější fanoušci zabijáckých "hrdinů" problém udržet smích. Nemluvě o tom, že vykreslit do té doby působivého vetřelce jako tupé zvíře také nepomohlo. Spálená šance.

Vetřelci vs. Predátor 2 (2007)

Nejsmutnější zástupce v žebříčku. Protože první díl příliš nenadchl, dalo u dvojky studio zelenou brutalitě s heslem "fanouškům šité na míru". Ve stejném duchu se děj přesunul do malého města plného masa na porážku a nechyběla armáda. Pro daný námět vlastně dokonalý scénář. Jenže režírující bratři Strausovi svůj úkol extrémně nezvládli. Namísto akční pecky, která by byla duchovním nástupcem Vetřelců od Camerona, vznikl hloupý a neskutečně špatně sestříhaný/natočený pokus o hororové inferno. Není se čemu divit, že po tomhle průšvihu to studio se soubojem legend vzdalo.