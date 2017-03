US tržby: Strážci vesmíru morfují jako o život, na Krásku a zvíře to ale nestačí

27.3.2017 /23:00/

Kráska a zvíře pokračuje v krasojízdě. Druhý víkend si bez problémů udržela prvenství, připsala si z amerických kin dalších 88 milionů dolarů a celosvětově má již 691 milionů. Úctyhodné číslo na to, že je film v kinech tak krátce.

Moderní pojetí Power Rangers skončilo druhé. Studio napumpovalo do tohohle rebootu 100 milionů dolarů a nebálo se plánovat x dalších pokračování (poslední zprávy mluvily o tom, že je připraven příběh hned pro šest filmů). Jestli na ně dojde, to je otázka. Start za 40 milionů je dost na hraně. Hodně tu bude o budoucnosti série rozhodovat zbytek světa, tam se ale Strážci vesmíru teprve chystají vyrazit do kin. Inu, třeba jim to vyjde.

Na trojku ustoupil Kong, jehož Ostrov lebek stále láká slušný počet diváků. Snímek se propadá o něco pomaleji, než se očekávalo a celosvětově už má téměř čtyři sta milionů. Studio určitě chce víc, o propadák ale nepůjde.

Život

Až čtvrtá skončila sci-fi hororová novinka Život a je to ohromná škoda. Film má obstojné recenze i divácké ohlasy, tenhle žánr ale zkrátka v kinech netáhl a netáhne. Snímek otevřel za pouhých 12 milionů, což je jednoznačné zklamání. Takhle se i relativně skromný rozpočet 58 milionů jeví pro studio jako problém. Upřímně bych filmu úspěch přál, abychom se s vesmírným terorem setkávali častěji. Snad tohle prokletí prolomí Covenant.

Velké oslavy probíhají na pátém místě. Logan zdolal v amerických kinech dvě stě milionů dolarů a celosvětově má 565 milionů, což z něj dělá druhý nejúspěšnější díl série (více vydělala z X-Men série jen Budoucí minulost).

