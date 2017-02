CZ tržby: Padesát odstínů, Batman z Lega a druhý Trainspotting

20.2.2017 /13:55/

Ve čtvrtek se do českých kin po dlouhých 20 letech vrátila partička z kultovního Trainspottingu (1996). Jak si Renton a spol poradili v novince T2 Trainspotting (2017) s Padesáti odstíny temnoty (2017), LEGO® Batman filmem (2017) a dalšími čtvrtečními novinkami?

Padesát odstínů temnoty

Christian Grey, Anastasia Steelová a Padesát odstínů temnoty drží prvenství i tentokrát. A to přesto, že druhý víkend od nasazení zaznamenala erotická romantika pokles zájmu hned o 63 procent. Film uvádělo 97 kin a přišlo na něj 55.622 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 8.4 milionu korun. Celkově má druhý díl trilogie na kontě 285.699 diváků a 42.4 milionu korun.

Je to třetí nejlepší výsledek na aktuální žebříčku Top 20. Přemožitelé "padesáti odstínů" ovšem mají několik měsíců k dobru - aktuálně šestý Anděl Páně 2 (celkově 1 milion 81 tisíc diváků a 131 milionů korun) se na žebříčku pohybuje třetí měsíc. Devatenáctá Fantastická zvířata a kde je najít (470 tisíc diváků, 67 milionů korun) mají oproti Andělu Páně 2 ještě o dva týdny k dobru.

LEGO® Batman film

Druhou příčku drží LEGO® Batman film. Akcí a humorem našlapaná franšíza přitáhla druhý víkend od nasazení do 109 kin 31.098 diváků a 4.27 milionů korun. Oproti premiérovému víkendu snímek zaznamenal propad o 32 procent. LEGO trademark budou tvůrci ždímat dál. Uvidíme, zda se z toho časem nestane vyčerpaná parodie. Zatím to tak není, "Batman" si od recenzentů vysloužil solidních 69 procent.

T2 Trainspotting

T2 Trainspotting nakonec skončil třetí. Jen pár dnů po představovačce na Berlinale se Renton, Begbie, Spud a další "staří známí" (nebo neznámí?) vydali hned do 120 kin. Přišlo na ně "jen" 26.800 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 3.7 milionu korun. Kritiky velmi dobře přijaté pokračování kultovky z 90. let zřejmě doplatilo na složení publika. Kdo z vyznavačů Marvelovek a mladších diváků zná původní Trainspotting? Řada z nich nebyla v roce vzniku ještě na světě. T2 Trainspotting byl do britských kin uveden zhruba před měsícem a prozatím utržil 20 milionů dolarů. Tvůrce vyšel na 18 mega. Do amerických kin a zbytku světa se vydá 17 března.

Vzhledem k poměrně nízkému rozpočtu se zdá, že tvůrcům tak docela nešlo o to vyždímat z projektu finanční maximum, ale dát si repete a naladit se na nostalgickou vlnu. Znovu se sejít a dát dohromady něco nového. S největší pravděpodobností nepůjde o památné dílo, ale o navázání, za které se nikdo z protagonistů nebude muset stydět.

Všechno nebo nic

Mezi nejúspěšnějšími tituly se již šestý víkend drží koprodukční komedie Všechno nebo nic (4. místo, 13.534 diváků a 2 miliony korun). Páté je Psí poslání (12.584 diváků, 1.6 milionu korun) pojednávání o karmickém putování psí duše. Na šestce se drží loňský rekordman Anděl Páně 2 (13.298 diváků, 1.5 milionu korun), který zaznamenal zvýšený zájem diváků - o 18 procent.

Lék na život

Ve čtvrtek premiérovaná novinka Gorea Verbinskiho Lék na život (2016) se umístila na osmé příčce. Hororový thriller z prostředí luxusního sanatoria byl nasazen do 76 kin, přišlo na něj 7.378 diváků a tržby činily 1 milion korun. Snímek s rozpočtem 40 milionů dolarů prozatím celosvětově utržil necelých 9. Americkou premiéru měl v pátek. Recenze i tržby jsou spíše zklamáním.

Mlčení

Další čtvrteční novinka Zlato (2016) s Matthew McConaugheyem skončila až desátá. Na drama spekulantů se zlatem přišlo 4.947 diváků, za lístky utratili 740 tisíc korun. Ještě o něco hůře si vedla novinka Martina Scorseseho Mlčení (2016). Téměř tříhodinový autorský film pojednávající o duchovní víře a Japonsku 17. století do kin přitáhl 4.006 diváků. Za vstupenky zaplatili 566 tisíc korun. Scorsese svůj vytoužený projekt zrealizoval po více jak 20 letech. Na natáčení padlo 40 milionů dolarů, přičemž tržby jsou prozatím na čtrnácti. Po realizaci veleúspěšného (téměř 400 milionů dolarů) Vlka z Wall Streetu (2013) si kultovní autor může prodělečnou srdcovku dovolit.