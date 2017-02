7. týden-kinopremiéry: Boyleův T2 Trainspotting, Verbinskiho Lék na život a Scorseseho Mlčení

16.2.2017 /19:20/

Na scénu se vrací režisér Kruhu (2002) a Pirátů z Karibiku. Martin Scorsese konečně natočil téma svého srdce. A Danny Boyle se vrátil k (anti)hrdinům Trainspottingu (1996). Urodila se velmi zajímavá pětice premiérových filmů. Pojďme si je představit.

T2 Trainspotting

Od doby, kdy Danny Boyle natočil kultovní Trainspotting, uteklo téměř 21 let. Boyle se stal oscarovým režisérem, představitel Rentona - herec Ewan McGregor - hvězdou první velikosti a také režisérem. Všichni staří známí se dali na pár týdnů dohromady, aby se pokusili navázat na euforická devadesátá léta v novince se zvláštním názvem T2 Trainspotting (2017). Jak se kumpáni a grázlíci vypořádají s Rentonovou krádeží lupu z prvního dílu? A jak se popasují s novou dobou a stárnutím?

Trailer:

S hodnocením filmu to bude složitější. Fanoušci kultovního prvního dílu podlehnou nostalgii a flashbackům, ikonické hudbě (v mírně odlišném mixu) a partě, která se znovu sešla na place. Dle nejedné recenze to ale vypadá nejen na provětrání zavedené značky, ale i hlubší ponor do tématu stárnutí a životu ve světě, kterému příliš nerozumíme. Tedy hořčí nostalgie, než jsme čekali?

Všechny recenze si přečtete zde. Prozatím velmi solidních 77 procent.

Lék na život

Producent a režisér Gore Verbinski si za svou kariéru vyzkoušel mnohé - omedii, romantiku, blockbustery (Piráti z Karibiku), animák (oscarový Rango) a veleúspěšný horor (Kruh). Ke strašidelnému žánru se aktuálně vrací s Lékem na život (2016). O čem pojednává? O jednom zapadlém sanatoriu uprostřed švýcarských Alp, "zapomenutém" šéfovi společnosti a jejím manažerovi (Dane DeHaan), který se vypravuje na výzvědnou misi do hor. Půjde o léčebnou očistu, nebo o peklo uprostřed panenské přírody?

Trailer:

V čem tkví potíž téhle výtvarně opulentní, mrazivé a mysteriózní podívané? Film má přes dvě hodiny a přibližně po půlce se toho všeho přejíte. Z recenze Františka Fuky: "Kdyby to celé mělo třeba 100 minut, pravděpodobně bych byl z výsledku docela nadšený a nevadilo by mi, že je to vlastně psychedelický dokument o strašidelném sanatoriu, ne film s dějem. S přibývajícími minutami a třemi neuspokojivými konci se ale přiblížil nepřítel strašnější než vraždící úhoři - a totiž hrozná nuda, kdy mi začalo být všechno jedno a jekékoliv stupňování úchylností už se mnou nic nedělalo."

Všechny recenze si přečtete zde. Prozatím 57 procent.

Mlčení

Po agresivně-komediálním Vlkovi z Wall Street (2013) a hudebním seriálu Vinyl (2015) se kultovní režisér Martin Scorsese uchýlil k tématu a projektu, o kterém snil od konce 80. let. Mlčení (2016) je téměř tříhodinovou výpravou do japonské historie. Na sklonku 17. století se tam vypravila dvojice portugalských jezuitů (Andrew Garfield, Adam Driver), aby místním kázala evangelium a našla ztraceného druha (Liam Neeson). Setkávají se však s drastickým potíráním místních křesťanů a budou vystaveni složité otázce - popřou vlastní víru pro záchranu ostatních?

Scorseseho novinka se vymyká současným kinematografickým trendům. Snímek je natočen téměř bez hudebního podkresu, přináší krásné záběry japonské krajiny, ale též plno vnitřních monologů a zdánlivě chladných scén mučení/mlčení. Je též paralelou k současnému globalizovanému světu, neboť poukazuje na nesmlouvavost jeziutů, kteří se rozhodli "vyvézt" svou víru stůj co stůj. A v Japonsku narazili na zcela odlišnou kulturu a druh člověka.

Trailer:

Scorsese si natočil svou srdeční záležitost, která jako kdyby se naprosto míjela s dobou a trendy. Mlčení není jeho nejlepším filmem, ale řadí se k dílům, na něž vyrazí fajnšmekři a vyznavači staré hollywoodské školy. Jak totiž tvrdí sám autor v interview, tenkrát se i v rámci mainstreamu točily snímky se složitějším poselstvím a myšlenkou.

Všechny recenze Mlčení si přečtete zde. Prozatím 76 procent.

Dále do kin můžete vyrazit na dobrodružný thriller Zlato (2016) s Matthew McConaugheyem. Ten si v novince scenáristy a režiséra Stephena Gaghana (oscarová Syriana) zahrál hledače zlata, který se dá dohromady s jedním geologem (Édgar Ramírez), najdou indonéskou žílu a pohádkově zbohatnou. Nebo je to jinak? Snímek Zlato se inspiroval skandálem kanadské společnosti Bre-X Minerals Ltd., v němž šlo v 90. letech ve zkratce o to, že se čachrovalo s velikostí na první pohled pohádkového nálezu. Někdo tedy podvodně zbohatl, jiný naletěl. Z dostupných recenzí to zatím vypadá na průměrnou podívanou.

V sedmnácti

A na závěr něco pro příznivce artových/festivalových snímků. Romantické drama V sedmnácti (2016) pojednává o dospívání dvojice chlapců z francouzského maloměsta. Jejich vztah začíná nenávistnými výpady a školní šikanou, ale postupně se vyvíjí v křehké intimní pouto.

