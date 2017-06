CZ tržby: Blesk McQueen, Piráti z Karibiku a Mumie

19.6.2017 /14:10/

Rok po Hledá se Dory (2016) zamířilo do tuzemských kin další pokračování pixaří kultovky, Auta 3 (2017). Po slabém druhém dílu se Blesk McQueen vrátil na dráhu. Jak si vedl vedle Pirátů z Karibiku: Salazarovy pomsty (2017), Mumie (2017) nebo nové Pobřežní hlídky (2017)?

Velmi dobře. Auta 3 vyslal distributor hned na 150 závodních okruhů (kin) a červený sympaťák zajel nejlépe. Ma McQueena a spol. vyrazilo 64.902 diváků, kteří v pokladnách nechali 9 milionů korun. Nejde o čísla, která by bourala letošní rekordy, ale nabízí se srovnání s loni uvedenou pixarovkou Hledá se Dory.

Auta 3

Volné pokračování kultovního "Nema" šlo do kin shodně jako Auta 3, tedy těsně před koncem školního roku. Do 120 sálů na "Dory" před rokem vyrazilo přes 78 tisíc fanoušků, tržby činily 11 milionů korun. Auta 3 se "Dory" nevyrovnala, v její prospěch nicméně hrála delší doba mezi dvěma filmy a tím pádem výraznější natěšenost dětského publika. Večer si budete moct na našem webu přečíst, jak se třetím Autům dařilo v USA.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Čtvrtý víkend v kinech a poprvé horší než první místo pro Piráty z Karibiku: Salazarovu pomstu. Velkofilm se hrál v 59 kinech, přišlo na něj 33.661 diváků, kteří v pokladnách nechali 5,15 milionů korun. A nejnovější pirátské dobrodružství je rázem komerčně nejúspěšnějším titulem aktuálního žebříčku top 20 z dlouhodobého pohledu.

Na kontě má Jack Sparrow a spol. 396 tisíc 362 diváků a téměř 60 milionů korun v rámci tržeb. Piráti z Karibiku trumfli Krásku a zvíře (354.402 diváků; 48,5 milionů korun), přičemž jim na to stačil necelý měsíc. "Kráska" na statistiky potřebovala přes tři měsíce...

Na třetím místě skončila Mumie s Tomem Cruisem coby vykradačem památek, který se zaplete s egyptskou kletbou, sexy mumií a lačnými zombíky. Druhý víkend vyrazilo na průměrně hodnocený blockbuster do 68 kin 19.324 diváků. V pokladnách nechali 3 miliony korun. Snímek s rozpočtem 125 milionů dolarů, který má být otvírákem pro takzvané temné universum, celosvětově utržil téměř 300 mega. Producenti mohou děkovat východním trhům, protože v USA snímek propadl - utržil pouhých 56 milionů dolarů.

Pobřežní hlídka 2017

Druhá nejočekávanější novinka minulého týdne celkem pohořela. A ono částečně není divu. Když resuscitujete něco (seriál Pobřežní hlídka) do podoby celovečeráku 18 let od uvedení seriálu, který je většinou jen pro smích. Navíc když teenageři nemají páru a třicátníci, čtyřicátníci na to do kina opravdu nevyrazí.

Celovečerní Pobřežní hlídka se hrála ve 135 tuzemských sálech. Přišlo na ni 20.374 diváků, kteří v pokladnách nechali 2,82 milionů korun. Kdyby se tvůrci tak moc nebrali vážně a sráželi to ironií, mohla být i komerční čísla lepší. Vyložený propadák z toho nebude, ale otázka "Proč něco takového točit?" se bude vracet jako boomerang.

Extrémní rychlost

Ze čtvrtečních novinek zapadla i francouzská Extrémní rychlost (2017), která chtěla těžit z kultu a fenoménu série Rychle a zběsile. Vzít nablýskané veterány ale vážně k úspěchu nestačí. Snímek skončil sedmý s návštěvností 3.787 diváků a tržbami 530 tisíc korun.