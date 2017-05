CZ tržby: Rodinný přítel, Špunti na vodě a Mimi šéf

2.5.2017 /13:53/

Ve čtvrtek do českých kin vstoupila novinka Jana Hřebejka Zahradnictví: Rodinný přítel (2017). Jak se jí dařilo vedle animáku Mimi šéf (2017), rodinné komedie Špunti na vodě (2017) nebo komerčního hitu Rychle a zběsile 8 (2017)?

První film z ambiciózní trilogie Zahradnictví s podtitulem Rodinný přítel měl k dispozici 153 kin, solidní mediální podporu využívající kultovních Pelíšků (1999), které na osudy postav Zahradnictví navazují. Bezprostředně po středeční novinářské projekci se začaly kupit průměrně vyznívající recenze a stejně nemastný, neslaný výsledek přinesla víkendová návštěvnost kin. Na Rodinného přítele přišlo 36.243 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 4.83 milionů korun. Trilogie vyšla tvůrce na 120 milionů korun. Do kin budou v jejím rámci ještě letos uvedeny dva díly. První film na další návštěvu nenalákal.

Po loňskému megaúspěchu Anděla Páně 2 (2016) přichází tuzemské komerční zklamání. Zapříčinily ho negativní recenze, znuděnost Hřebejkem a naší historií, nebo špatný koncept? Po Hřebejkovi si diváckou zatěžkávací zkouškou projde Jan Svěrák s podobným tématem, válečným příběhem Po strništi bos (2017). Svěráci jsou ale mnohem větší značka než tvůrčí duo Hřebejk-Jarchovský.

Mimi šéf

V rámci pravidelného víkendového žebříčku UFD Top 20 Zahradnictví: Rodinný přítel skončilo druhé, za animovaným Mimi šéfem pro nejmenší diváky. Prcek s kravatou ukořistil prvenství podruhé, tentokrát na něj do 103 kin vyrazilo 40.217 diváků, tržby činily 5.5 milionů korun. Nový film studia DreamWorks má stejně jako Zahradnictví: Rodinný přítel rozpačité recenze, cílí ale na komunitu rodin s malými dětmi, přináší solidní vizuál a nechyběla reklamní masáž. Celosvětově má Mimi šéf na kontě 400 milionů dolarů.

Špunti na vodě

Oproti předchozímu víkendu sice zaznamenaly propad o 42 procent, ale i tak mohou být tuzemští Špunti na vodě spokojeni. 57 kin se postaralo o návštěvnost 25.044 diváků a tržby 3.5 milionu korun. Nekomplikovaný film o sjíždění řeky, na němž byli nejdražší herci, už vidělo za necelé tři týdny 191.015 diváků. V pokladnách nechali 23.66 milionů korun.

Rychle a zběsile 8 - miliardový "drobeček"!

Akční hit Rychle a zběsile 8 skončil až za "Špunty". Ve 46 kinech tuhle zběsilou jízdu vidělo 17.449 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 2.66 milionů korun. Celkově to od premiéry dělá přes čtvrt milionu diváků a 33.6 milionů korun. Celosvětové tržby tohodle "mazlíka", který vyšel na 250 milionů dolarů, jsou ohromující - činí 1 miliardu 66 milionů dolarů. Od nás jdou drobné na nepatrný tuning nových strojů.

Uteč - komerční hit za "pár" dolarů.

Ze čtvrtečních novinek se do Top 20 kromě Zahradnictví dostaly už pouze dva tituly - dystopický thriller s tématikou nadvlády počítačů The Circle (6. místo, 10.473 diváků, 1.48 milionů korun) a horor s nádechem humoru Uteč (7. příčka, 9.203 diváků, 1.29 milionů korun). Druhý jmenovaný vyšel tvůrce na 4.5 milionu dolarů a celosvětově utržil téměř 200! The Circle stál "slabých" 18 mega a o premiérovém víkendu v USA utržil rozpačitých 9. Herecké hvězdy to nezachránily.