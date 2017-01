TOP 10: Divácky nejnavštěvovanější filmy v českých kinech za rok 2016

19.1.2017 /13:00/

Na konci července 2016 představila Unie filmových distributorů nejnavštěvovanější tituly první půlky loňského roku, kde se v desítce nejúspěšnějších umístily hned tři tuzemské filmy. Jak si vedly loňské snímky? Napoví finální statistiky za rok 2016.

V roce 2016 navštívilo česká kina přes 15.6 milionů diváků, což je nejlepší výsledek od roku 1993. Oproti roku 2015 toto číslo představuje meziroční nárůst o 20.6%. České filmy si z celkové návštěvnosti ukrojily 29,5%. Na tomto úspěchu tuzemských snímků se nepodílel jen nejnavštěvovanější Anděl Páně 2, ale i další tři české filmy, které se dostaly do Top 10.

V desítce nejúspěšnějších má nejvíce zastoupených titulů distribuční společnost CinemArt CZ (7 snímků), následuje Falcon (2 filmy) a Freeman Entertainment (1 titul). Statistiky UFD zohledňují diváckou návštěvnost před výší dosažených tržeb. Kompletní přehled Top 50 za rok 2016 najdete zde.



350.751 diváků / 48.537 milionů korun

Premiéra: 11.2.2016

Jediná komiksovka žebříčku. Ale ta loni všeobecně nejodvážnější a nejzábavnější. Od tuzemských recenzentů si Deadpoll vysloužil v rámci hodnocení známku 79 procent. Druhý komiks podobného ražení (až na Strážce Galaxie) těžko prorazí. Jeho rozpočet činil 58 milionů dolarů a celosvětově utržil přes 783 mega. Deadpool je cool!



366.548 diváků / 49.436 milionů korun

Premiéra: 14.7.2016

Ledová série se stále těší zájmu nejmladších diváků. S recenzemi pátého dílu animované ságy je to o poznání slabší. Snímek tvůrce přišel na 105 milionů dolarů a celosvětově utržil "pouhých" 408. Vyčerpaná série.



372.581 diváků / 50.161 milionů korun

Premiéra: 13.10.2016

Producent Tomáš Hoffman natočil celovečerní debut. A je z toho osmý nejnavštěvovanější film roku 2016. Na Vetchého si Deadpoll a Doba ledová zkrátka nepřijdou. Bezva ženská na krku čerstvý vítr do tuzemské kinematografie nezavála. Ale to nikdo řešit nebude. Za film hovoří čísla.



385.974 diváků / 44.569 milionů korun

Premiéra: 31.3.2016

Na diváky to před "Bezva ženskou" vyhrál "Tygr" Jiří Bartoška, přestože tržby měl tenhle mužský pohled na věc o 5 milionů nižší. Neskutečný držák tuzemského žebříčku tržeb a návštěvnosti loňského roku. Za jeho vznikem stál další debutant v rámci celovečerní tvorby - Radek Bajgar.

387.483 diváků / 51.818 milionů korun

Premiéra: 16.6.2016

Velký návrat po letech. Pixar na "Nema" navázal ve velkém stylu, film ocenili recenzenti i diváci. Ti čeští přiřkli "Dory" šesté místo v rámci loňské návštěvnosti, celosvětově si nicméně animák přišel na luxusní miliardu (!!!) dolarů.



394.810 diváků / 56.032 milionů korun

Premiéra: 15.9.2016

Povedený návrat se zdařil též Bridget Jonesové. Solidně hodnocená komedie anglického střihu obsadila páté místo. Tvůrci ji natočili za "pouhých" 35 milionů dolarů, přičemž celosvětově utržila téměř 212. Velmi solidní.



414.732 diváků / 53.140 milionů korun

Premiéra: 21.1.2016

Kontroverzní, vysmívaná, ambiciózní. A úspěšná. Lída Baarová měla na výsledná čísla žebříčku nejdéle času, do kin šla hned zkraje loňského roku. A dostala se těsně pod medailové pozice. Odhadovaný rozpočet historického dramatu nicméně činil 80 milionů, o bůhví jakém komerčním úspěchu tedy hovořit nemůžeme.



457.891 diváků / 66.255 milionů korun

Premiéra: 17.11.2016

Třetí místo pro "Fantastická zvířata", která do kin znovu přivedla fanoušky Harryho Pottera. Kritici přijali první ze série snímků se solidním ohlasem. Autory film přišel na 180 milionů dolarů, přičemž celosvětově utržil 800 mega. Dá se tedy hovořit o úspěchu.



510.953 diváků / 67.484 milionů korun

Premiéra: 11.8.2016

Komerční petardou loňského roku v rámci animáků byli "Mazlíčci". Objevili se zčistajasna a díky zvířecím charakterům jednoznačně zabodovali, i když měli po hříchu nevyužitou zápletku. Snímek tvůrce vyšel na 75 milionů dolarů a celosvětově utržil 875 mega. Bomba! Doufejme, že chystaná dvojka bude dějově důmyslnější.



913.767 diváků / 110.385 milionů korun

Premiéra: 1.12.2016

Deadpool, Dory, Mazlíčci a další se mohli jít klouzat. Měsíc před koncem loňského roku vstoupil do kin Anděl Páně 2 a zamával se statistikami. Čísla za loňský rok jsou ohromující. Úspěch Anděla Páně 2 navázal na prvenství komedie Ženy v pokušení z roku 2010 (1.232.000 diváků, 123 milionů korun). Ta nicméně čísel dosáhla za více než 9 měsíců od nasazení do kin. Andělu Páně 2 na to stačil necelý měsíc!