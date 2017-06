US tržby: Wonder Woman je pro DCEU prvním skutečným vítězstvím

5.6.2017 /13:00/

Studio Warner Bros. to konečně dokázalo. Od chvíle, co odstartovalo DCEU Mužem z oceli, marně hledalo styl, který by současně nadchl diváky i kritiky.

Problematická kvalita předchozích filmů z universa DCEU vedla k tomu, že snímky poměrně rychle ztrácely zájem diváků a i když to zpočátku vypadalo na rekordní tržby, nakonec byly "jen" dobré. Ne že by to muselo studio vyloženě trápit. Své maniaci v Sebevražedném oddílu i Batman bojující se Supermanem vydělali. Pokud ale mají fanoušci zůstat hrdinům věrní, chce to lepší výsledky (ostatně Marvel by nebyl tak úspěšný, kdyby cílil pouze na milovníky předlohy). Wonder Woman je oním dlouho vyhlíženým vítězstvím. Snímek momentálně drží na Rottentomatoes fantastické skóre 93%, což z něj dělá jeden z nejlépe hodnocených komiksových filmů dekády.

V tržbách si Wonder Woman o premiérovém víkendu ukořistila kulatých 100 milionů dolarů a skončila první. Je pravdou, že jde o částku, která za předchozími kousky ze stáje DCEU zaostává. Všeobecně ale u komiksových filmů platí, že sólovky vydělávají méně než týmovky, takže je vše v pořádku. Celosvětově má Wonder Woman po pár dnech promítání 223 milionů. Výborné ohlasy by měly zajistit, že se snímek bude propadat pomalu.

Druhý skončil animovaný Captain Underpants, vyprávějící o dvou zlomyslných dětech, které zhypnotizují ředitele školy a udělají z něj hrdinu vlastního vymyšleného komiksu - kapitána Underpantse (aka kapitán Bombarďák). Jde o adaptaci stejnojmenné úspěšné knižní série a podle recenzí se povedla. 23 milionů je o něco skromnější startovné, než by se na výborně hodnocený animák slušelo, Amazonka ale holt hrála o víkendu prim.

Problematické je to s pátými Piráty. Zažily propad o nemalých 65% a druhý víkend si připsali pouhých 21 milionů. Nyní mají z amerických kin 114 a celkově se nejspíš nepodívají výše než nad 150. To je zatraceně málo oproti předchozím dílům (i problematická čtyřka z US kin vydolovala 241 milionů). Přesto by to pro sérii konec znamenat nemusel, neboť na celosvětových tržbách již doplula k půl miliardě. Bledě to naopak vypadá s budoucností Vetřelce. Poslední díl série Covenant se nadále rychle propadá a od minulého víkendu si z celého světa připsal pouhých 15 milionů. Celkem jich má nastřádáno 173. Jen pro srovnání - Prometheus vydělal 401 milionů.

