Kinaři lákají na levnou neděli. V PREMIERE CINEMAS budou hrát za 60 korun

21.4.2017 /17:00/

Děje se tak dvakrát ročně a tentokrát to vyšlo na neděli 23. dubna. Ve všech českých multiplexech si vychutnáte program za výrazně sníženou cenu. V síti multikin Premiere Cinemas (Praha, Olomouc, Teplice) hrají za třetinovou cenu klasické vstupenky - 60 korun - filmy ve 2D. Za poloviční cenu - 100 korun - ve formátu 3D.

Akce "levná neděle" má vybídnout potenciální diváky díky sníženým cenám vstupenek k návštěvě kina v době, kdy to lidi obecně táhne spíš ven do přírody. I tak je ale hned několik důvodů, proč vyrazit do kina. A není to jen sníženým vstupným.

Mimi šéf hlásí: "Všechny filmy za šede!"

V neděli 23. dubna můžete do sítě Premiere Cinemas (Praha, Olomouc, Teplice) vyrazit na celosvětový hit Rychle a zběsile 8, animované Šmouly nebo tuzemskou rodinnou komedii Špunti na vodě. Z novinek na vás čeká historická dobrodružná podívaná z exotické Amazonie Ztracené město Z, hvězdně obsazená kriminální komedie Loupež ve velkém stylu nebo animák Mimi šéf.

Kompletní nedělní program Premiere Cinemas najdete zde. První projekce začínají již v 10:00. Abyste nemuseli čekat ve frontě, můžete si vstupenky koupit na těchto stránkách. Vybírejte, užijte si váš film a dejte na našem webu vědět ostatním, jak se vám líbil.