US tržby: Animovaní Šmoulové to v kinech nevyhráli

10.4.2017 /23:00/

Mají lepší recenze než hraní předchůdci a i když nejde o žádnou bombu, všichni se víceméně shodují na tom, že tahle adaptace alespoň vyloženě nebolí.

Přesto na úspěch nestačilo. Svou roli sehrálo to, že již nějakou dobu vládne kinům Mimi šéf, který si i tentokrát dokázal s 26 miliony dolary urvat první pozici (ale bylo to těsně, druhá Kráska a zvíře má o pouhý milion méně).

Noví (a konečně plně animovaní) Šmoulové hledající ztracenou vesnici tak skončili o debutovém víkendu až třetí s pouhými 14 miliony. To je mnohem méně, než za kolik otevřely hrané filmy, animák má ale oproti nim téměř poloviční rozpočet (60 milionů) a celosvětově už vydělal 56 milionů. Zaplatit by se měl, jestli ale vydělá dost, aby byl další díl, to je otázka.

Loupež ve velkém stylu

Překvapila naopak komedie Loupež ve velkém stylu. Pravda, start na čtyřce za 12 milionů oslnivě nevypadá. Když ale vezmeme v potaz, že jde o příběh o partičce důchodců, která se vydá na dráhu zločinu (a recenze nejsou nic moc), je tohle startovné - i vzhledem k rozpočtu 25 milionů - vlastně solidní.

Za zmínku stojí ještě dva smolaři. Na pětce je tentokrát sci-fi Ghost in the Shell, která má po dvou týdnech promítání vyděláno v Americe směšných 31 milionů. Zbytek světa naštěstí pro studio přidal už 90, takže to na úplný bolehlav nebude. Ale žádný hit se natočit nepovedlo. A to samé platí pro šesté Power Rangers. Sice mají už 75, ale celosvětově jsou tržby zatím mizerné (117 milionů), přičemž film stál stovku a už se na většině trhů hraje.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.