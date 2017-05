CZ tržby: Velmi slušný let druhých Strážců Galaxie

9.5.2017 /13:50/

Velmi dobře si o prvním květnovém víkendu vedla nová marvelovka Strážci Galaxie Vol. 2 (2017). Necelé tři roky po jedničce přilákala do českých kin několikanásobně vyšší počet diváků. Čísla se mohla měřit s nedávno uvedenou peckou Rychle a zběsile 8 (2017). Respekt!

Strážci Galaxie Vol. 2

Jednička Strážců Galaxie šla do českých kin začátkem srpna roku 2014. Přitáhla pozornost necelých 38 tisíc diváků, což sice stačilo v okurkové sezóně na prvenství, ale o žádná převratná čísla v rámci marvelovské značky nešlo. Zájem o netradičně pojatou komiksovku se ale šířil díky šeptandě, dobrým recenzím a celosvětovému komerčnímu úspěchu (přes tři čtvrtě miliardy dolarů).

Strážci Galaxie Vol. 2 už tedy měli o poznání silnější startovací pozici. A projevilo se to i na na tuzemské návštěvnosti. O premiérovém víkendu (čtvrtek-neděle) na zábavnou partu vyrazilo do 139 kin 110.455 diváků, kteří v pokladnách nechali 17 milionů korun. Což jsou velmi solidní čísla. Vyrovnají se startu Rychle a zběsile 8, navíc proti návštěvě kina hrálo příjemné květnové počasí a lákadlo výletu do přírody.

Strážci Galaxie Vol. 2

Velmi solidně to mají druzí Strážci Galaxie rozehráno po celém světě. Snímek s rozpočtem 200 milionů dolarů (o 30 víc než jednička) má za první víkend na kontě přes 430 mega. Kdy padne hranice miliardy? Třetí díl ujeté akční jízdy z vesmíru je hotovou věcí.

Mimi šéf

Jednička dvou předchozích víkendů, animák Mimi šéf (2017), se propadla na druhé místo. Třetí víkend od uvedení do kin na novinku studia DreamWorks dorazilo 16.742 diváků. V pokladnách nechali 2.75 milionu korun. Příběhy netradičního batolete vidělo za necelý měsíc skoro 200 tisíc diváků. Tržby se vyšplhaly na 24.5 milionů korun. Celosvětově si "dětský boss" prozatím přišel na 436 milionů dolarů.

Špunti na vodě

Z komerčního pohledu si velmi dobře vede též tuzemská rodinná komedie Špunti na vodě (2017). V kinech je téměř měsíc, drží se nad velkorozpočtovým Zahradnictvím: Rodinným přítelem (2017) a o víkendu na ni přišlo 16.742 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 2.27 milionů korun. A dle celkových čísel dokonce trumfla Mimi šéfa. Statistiky jsou to na nevýrazný snímek víc než solidní - 216.285 diváků a 27 milionů korun.

Zahradnictví: Rodinný přítel

O tom si první díl trilogie Zahradnictví: Rodinný přítel může nechat zdát. V kinech je druhý víkend a patří mu čtvrté místo s návštěvností 13.217 diváků a tržbami 1.84 milionů korun. Za necelé dva týdny má film na kontě necelých 65 tisíc diváků. Nezačalo to vůbec dobře. A před námi jsou ještě dva snímky z tvůrčí dílny dua Jan Hřebejk-Petr Jarchovský. Jak si diváky nakloní na svou stranu? Bez nich se bude natáčení trilogie s rozpočtem 120 milionů korun splácet jen těžko.

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

Pátá příčka patří Šmoulům: Zapomenuté vesnici (12.442 diváků, 1.56 milionu korun) a na šestce skončila akční jízda Rychle a zběsile 8 (6.214 diváků, 939 tisíc korun). Ta si z českých kin za necelý měsíc odváží 35.4 milionů korun a návštěvnost přes 257 tisíc diváků. Asi se vzhledem k síle fenoménu dalo čekat ještě trochu víc.

Stejně jako v případě koncertního záznamu Depeche Mode: Live in Berlin (2014), který šel do kin pouze ve čtvrtek. Energií, elektronickou hudbou a světelnou show nabušený koncert se promítal v 50 kinech a přišlo na něj 2.378 fanoušků kultovní synthrockové formace. Za vstupenky zaplatili 356 tisíc korun.