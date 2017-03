10. týden-kinopremiéry: O diváky se utká King Kong, rekordman Masaryk a jubilant Mišík

9.3.2017 /18:30/

Popcornový blockbuster, drama o synovi TGM, hraný dokument připomínající legendárního muzikanta a umělecký film z Bosny. Představujeme druhé březnové premiéry.

Nechte zpívat Mišíka

Začneme tuzemským snímkem Nechte zpívat Mišíka (2017), který měl premiéru již včera kvůli sedmdesátinám slavného zpěváka a muzikanta. Stylizovaný dokumentární film o něm natočila režisérka Jitka Němcová. Dle slov samotného Mišíka nejde o ódu na jeho život, nýbrž o bilancování sedmdesátníka. Kromě kolegů muzikantů ve snímku narazíte na členy rodiny, kamarády a celou řadu archiválií.

Trailer:

Vzhledem k tomu, že podle Mišíka pojmenovali planetku, napadlo tvůrce chytit se informace a tak mu ve studiu jednu takovou připravili. Včetně ledničky s pivem, živé drůbeže a Kerouacova románu Na cestě. Sympatické. A když si uvědomíme, že Mišíkův kolega Radim Hladík zemřel nedávno - stejně jako autor textu k legendárnímu Slunečnímu hrobu Jiří Smetana - dostaví se elektrizující a neodbytný pocit "ještě, že to Němcová zaznamenala". Uživatelé Kinoboxu snímku Nechte zpívat Mišíka zatím dávají 75 procent.

Už se o něm píše delší dobu, do kin po celé republice nicméně vstupuje až dnes, v předvečer, kdy si připomínáme úmrtí (10. března 1948) politika Jana Masaryka. Do kin vstupuje rekordman mezi držiteli Českých lvů, snímek Masaryk (2016). Jako svůj třetí celovečerní film ho natočil režisér Julius Ševčík a do role diplomata, politika, syna TGM obsadil Karla Rodena. Snímek Jana Masaryka zastihuje v situaci, kdy mu umírá otec, Němci obsazují naše pohraničí a Masaryk odchází z londýnského velvyslanectví do USA. Léčí se z duševní nevyrovnanosti (autorská licence), chodí na jazzové dýchánky a vzpomíná.

Masaryk

Snímek Masaryk měl mohutnou reklamní kampaň, z níž to vypadalo na pořádnou dekadentní jízdu jednoho politika. Jenže dle recenzentů o žádný pořádný odvaz nejde. Snímek je řemeslně na nejvyšší úrovni, která překračuje standardy tuzemské kinematografie, bohužel ale často skáče v čase, dostatečně se nevěnuje charakterům jednotlivých postav a znovu doplácí na slabší scénář. Všechny recenze Masaryka si přečtete zde. Prozatím 69 procent.

O víkendu se bude asi nejvíc chodit na akční blockbuster Kong: Ostrov lebek (2017). Najdete tam King Konga, něco z Jurského parku, filmů z Vietnamu, retro atmosféry, humor a velkolepé triky. Škoda jen, že dle recenzentů hrají prvotřídní herci pouze vedlejší role a křoví nestvůrám. Všechny recenze najdete zde. Prozatím 62 procent.

Smrt v Sarajevu

Na úplný závěr si představíme artové drama bosenského režiséra Danise Tanovice Smrt v Sarajevu (2016). Držitel řady festivalových cen v novince testuje nestálost "balkánské duše", k čemuž si zvolil originální kulisy jednoho hotelu, kam mají přijet představitelé Evropské unie.

Trailer:

Seznam všech březnových premiér najdete ZDE .