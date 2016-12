CZ tržby: Anděl Páně 2 kraluje dál

27.12.2016 /15:30/

Tržby a návštěvnost kin kolem Vánoc přirozeně zaznamenaly pokles. Na špici se po týdenní přestávce vrátil Anděl Páně 2 (2016), který tentokrát kromě návštěvnosti ovládl i žebříček tržeb. Rogue One: Star Wars Story (2016) zaznamenal nebývale vysoký pokles zájmu. Komedie Manžel na hodinu (2016) skončila až pátá.

Anděl Páně 2

Pohádka Anděl Páně 2 se čtvrtý víkend od uvedení promítala ve 109 kinech, přitáhla 71.359 diváků a na tržbách získala 8 milionů korun. Obrovský komerční hit prozatím zaznamenal návštěvnost 710.622 platících, kteří za vstupenky utratili téměř 85 milionů korun. S koncem roku předběhl Uriáš, Petronel a spol všechny animované hity zahraničních studií a sebejistě míří za titulem komerčně nejúspěšnější titul českých kin za rok 2016. Klobouk dolů.

Rogue One: Star Wars Story

Rogue One: Star Wars Story je v kinech druhý víkend. A oproti tomu předchozímu, kdy snímku patřilo prvenství v rámci tržeb, zaznamenala sci-fi propad o 74 procent. Na takzvanou výplň mezi dvěma velkými filmy z galaxie Star Wars přišlo do 67 kin 23.417 diváků. Za lístky zaplatili 3,66 milionu korun. Za necelé dva týdny má "Darebák" na kontě 157.445 diváků a 24,3 milionu korun. Celesvětově má film s rozpočtem 200 milionů dolarů na kontě 555 mega. 318 utratili fanoušci v severoamerických kinech.

Zpívej je komerčním hitem především v USA.

Třetí skončila animovaná novinka Zpívej (2016). Distributor tuhle přehlídku zvířecích zpěváků, tanečníků a performerů vyslal do 94 kin. Přišlo 11.197 diváků, kteří za vstupenky utratili 1,5 milionu korun. Nevím, jestli bylo vhodné nasazovat do kin tenhle rodinný film bezprostředně před Vánoci. To v USA, kde měl premiéru 21. prosince, můj názor nesdílejí. Za hudební komedii s rozpočtem 75 milionů dolarů utratili o premiérovém víkendu skoro 77 mega. Dalších 17 zaplatili diváci v ostatních zemích.

Fantastická zvířata a kde je najít

Čtvrtá příčka aktuálního žebříčku CZ tržeb patří Fantastických zvířatům a kde je najít (2016). Na to, co předcházelo Harrymu Potterovi, se o šestém víkendu od uvedení přišlo do 49 kin podívat 11.247 platících. Za vstupenky utratili 1,2 milionu korun. Celkově má snímek na kontě 435.632 diváků a 62,7 milionů korun.

Hodně si čeští tvůrci slibovali od volného pokračování divácky úspěšné komedie Hodinový manžel (2014), snímku Manžel na hodinu (2016). Dokládá to i nejvyšší počet kin - 113 - kde byla tato komedie plná vztahových patálií, sexismu nebo akvabel o vánočním víkendu promítnuta. Tentokrát to už ale nevyšlo, na snímek dorazilo 7.960 diváků, kteří v pokladnách nechali 1 milion korun.

Manžel na hodinu vyrazil sebevědomě do 113 kin. A na dva roky starý úspěch Hodinového manžela nenavázal.

Hodinový manžel před dvěma roky startoval s 5 miliony a 33 tisíci diváky. Do kin nicméně šel po Vánocích a před Novým rokem, což mu možná podobně jako loni uváděné Padesátce (2015). Ta šla do kin premiérově na Štědrý den, ale cílila na mladší diváky, kteří zřejmě neberou Vánoce tak vážně jako vyznavači "manžela". Programování filmů je zkrátka alchymie.

Pořád ale ještě Manžel na hodinu dopadl dobře v porovnání s další novinkou, která se promítala počínaje čtvrtek 22. prosince v 57 kinech. Řeč je o hvězdně obsazeném dramatu Collateral Beauty: Druhá šance (2016). Snímek, jehož největším problémem je dle dostupných recenzí scénář, přitáhl do kin pouhých 3.881 diváků. Tržby činily 542 tisíc korun. Film tvůrce vyšel na 36 milionů dolarů a prozatím za necelé dva týdny promítání celosvětově utržil necelých 29,5.