US tržby: Auta 3 neoslnila, naděje na Dark Universe přežívá díky světovým tržbám

19.6.2017 /20:30/

Pixar obvykle chyby nedělá. I mistr tesař se ale utne. Hodný dinosaur je (z finančního hlediska) jediný oficiální propadák, jaký má studio na svém triku a Auta 2 jsou pro změnu nejhůře hodnocenou pixarovkou vůbec.

Bylo proto otázkou, zda si trojka ve známkách povede lépe. Studio se chytře vykašlalo na blbnutí se špionážní zápletkou, vrátilo se k jádru věci (tedy závodění) a hned jsou z toho výrazně lepší ohlasy. I přesto Auta 3 otevřela jen za 53 milionů dolarů. Ano, na animák to není málo a stačilo to na první místo. V rámci série jde ale o nejslabší start a ani mezi pixarovkami třetí Auta nezáří (hůře si první víkend vedl jen zmíněný Hodný dinosaur, Ratatouille a první Toy Story). Druhá skončila Wonder Woman, která si stále drží malé propady (tentokrát o 30%) a celosvětově má vyděláno 571 milionů dolarů.

Na třetím místě další nováček, drama All Eyez on Me vyprávějící o životě Tupaca Shakura. Snímek má mizerné recenze, aura nejúspěšnějšího rapera historie ale dostala z diváků solidních 27 milionů. I páté místo patří novince. Ve filmu 47 Meters Down dvě dívky uvíznou v podvodní kleci, kolem jsou žraloci a zásoby vzduchu se tenčí. Zbytek si asi domyslíte. Film získal průměrné známky, takže lze debutových 11 milionů označit za slušné číslo.

Posledním nováčkem v žebříčku jsou Holky na tahu, které sice mají hvězdné obsazení a pro diváky atraktivní pařební téma (navíc okořeněné o mrtvolu striptéra), ale film i přesto odstartoval až na sedmém místě za 8 milionů. Studio přesto nejspíš tratit nebude - rozpočet byl pouhých 20 milionů.

Problémová Mumie zažila strmý sešup o 56%, což studiu Universal nepochybně radost nedělá. Už první víkend nebyl žádný zázrak a tentokrát to bylo "jen" za necelých 14 milionů na čtvrtém místě. Dosavadních 56 milionů z amerických kin působí jako velký průšvih pro začátek Dark Universe. Ale tak horké to nakonec nebude. Filmu se totiž výborně daří ve světě a celkově už má na kontě 295 milionů. Mnohem hůře jsou na tom pátí Piráti z Karibiku. Celosvětově mají sice už 650 milionů, ale jde tu o sérii. A předchozí tři díly vždy měly okolo miliardy. Do dalšího dílu se u Disneyho nejspíš nepoženou.

