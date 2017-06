CZ tržby: Po Wonder Woman vyzrál Jack Sparrow i nad Mumií

12.6.2017 /15:00/

Třetí víkend brázdí kinosály Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (2017). A potřetí za sebou nedali konkurenci šanci. Nově uváděná Mumie (2017) s Tomem Cruisem v roli zlodějíčka starožitností skončila druhá. Koprodukční Smrtihlav (2017) o atentátu na Heydricha se musel spokojit se čtvrtým místem.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Měli k dispozici "pouhých" 72 kin a stejně si s mohutným nástupem Mumie (142 kin) poradili. Nejnovější Piráti z Karibiku ovládli i potřetí žebříček tržeb a návštěvnosti. Na nové dobrodružství Jacka Sparrowa přišlo 38.409 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 5,82 milionů korun.

Oproti předchozímu víkendu jde o padesátiprocentní pokles, ale i tak to stačilo na prvenství. Celosvětově má snímek s odhadovaným rozpočtem 350 milionů dolarů na kontě 500 mega. Cesta za miliardou bude hodně strastiplná, otázkou vůbec zůstává, jestli jí snímek dosáhne.

Mumie

Mumie neodstartovala vůbec slavně. Blockbuster za 125 milionů dolarů s Tomem Cruisem v hlavní roli měl velkolepě resuscitovat takzvané "Dark Universe", kde kromě mumie natrefíte například na Frankensteina, Drákulu a další kultovní děsivé postavy. Mumie odstartovala jako první, v Severní Americe za neuspokojivých 32 milionů dolarů a u nás s 31.881 diváky a 5 miliony korunami na druhé příčce. Což je pořád docela solidní, když si uvědomíme, že předchozí filmy s Cruisem dopadly ještě hůř - viz premiéra Jacka Reachera nebo start páté Mission: Impossible.

Mumie není vyloženým propadákem, recenze jsou nicméně neslavné a tržby z celého světa prozatím činí 174 milionů dolarů. Snad si studio Universal vezme z pilotní Mumie ponaučení a zakousne se do "dark universe" trochu výrazněji. Hororový žánr by si to ostatně zasloužil.

Wonder Woman

Třetí příčka patří Wonder Woman, která oproti premiérovému víkendu ztratila 50 procent. Do 64 kin vyrazilo na nový DC komiks 14.081 diváků. Tržby činily 2,11 milionů korun. Wonder Woman stála 150 milionů dolarů a celosvětově utržila přes 435 mega.

Zajímavostí je, že v USA utržila téměř polovinu, přes 205 milionů. V době, kdy statistiky musí dohánět asijské trhy, je to dobrá zpráva pro americké kinaře. Jak se na tom podílel fakt, že šlo o první origin s komiksovou hrdinkou?

Smrtihlav

Čtvrtý skončil koprodukční Smrtihlav, který se věnuje nejen atentátu na Heydricha, ale i jeho ideologickému vzestupu. Nepříliš výrazný film se promítal v 90 kinech, přišlo na něj 6.022 diváků a tržby činily 848 tisíc korun. Bude zajímavé sledovat, kde a jak se v zahraničí Smrtihlav uvede.

Za nižší návštěvností kin stálo slunečné víkendové počasí a řada ostatních zajímavých kulturních akcí, které se nejen v hlavním městě konaly.