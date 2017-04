3.4.2017 /17:00/

SOUTĚŽ pro fanoušky Ghost in the Shell a Na hraně zítřka

Ve čtvrtek vstoupila do tuzemských kin nejnovější adaptace kultovní japonské látky Ghost in the Shell (1995). Cyberpunková záležitost, řešící téma nadvlády strojů a lidského mozku, vznikla původně jako japonský komiks, pro který se vžil výraz "manga". Ve spolupráci s distributorem nejnovější verze filmu Ghost in the Shell (2017) přinášíme soutěž o jednu z pěti manga knih "Stačí jen zabíjet".

Z filmu Ghost in the Shell (2017). Ghost in the Shell (2017) vychází vstříc mainstreamovějšímu publiku. Přináší hollywoodskou hvězdu Scarlett Johansson a tak trochu zjednodušující příběh původní animované filosofické hříčky, která si nezadá s kultovním Blade Runnerem (1982). Navíc inspirovala autory další nesmrtelné filmové záležitosti - trilogie Matrix. Chcete proniknout do světa japonských komiksů manga? Ve spolupráci s distribuční společností CinemArt CZ přinášíme soutěž o 5 knih "Stačí jen zabíjet", patřící k prvotřídním ve svém oboru. Příběh o mimozemských monstrech, jimž se postaví Keidži Kirija - každodenně umírající a znovu obžívající - posloužil jako odrazový můstek autorům vysoce ceněného sci-fi Na hraně zítřka. Na hraně zítřka (2014)