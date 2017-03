Jiří Langmajer: "Moje oblíbená komedie je třeba Fotr je lotr"

31.3.2017 /15:00/

Znovu se vrhá do peřejí! Oblíbený český herec Jiří Langmajer se již jednou na filmovou vodu vydal a prožil si dramatický příběh Na vlastní nebezpečí. Tentokrát ho čekají poklidnější vody v rodinné komedii Špunti na vodě.

Liší se nějak natáčení rodinné komedie například od natáčení dramatu? Je na place uvolněnější atmosféra nebo se vyskytnou dramata i při filmování lehčích žánrů?

Já jsem žádné velké drama nikdy nenatáčel, ale když to srovnám například s natáčením filmu Na vlastní nebezpečí, tak tady to byl určitě větší klídek. Při podobném natáčení je hlavně důležité, jaký se sejde štáb. A díky tomu je to natáčení fajn. Atmosféra byla uvolněnější hlavně díky panu režisérovi.

Jak se vám spolupracovalo s Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně potkali?

Já jsem ze spolupráce s ním nadšený, až unešený. Kdysi jsme se s Jiřím Chlumským setkali a plánovali nějaký společný film, který se ale později bohužel netočil kvůli penězům.

Jezdíte na vodu i mimo natáčení? Jste příznivcem kempování, houbaření a podobných prázdninových kratochvílí nebo raději jedete někam k moři?

Já se ve svém volném čase jezdím potápět. To je moje forma spojení s vodou.

Jaká je vaše oblíbená rodinná komedie?

Moje oblíbená komedie je třeba Fotr je lotr. Ale podle jedné skvělé komedie jsme jednou dělali i divadlo - Když Harry potkal Sally. To je strašně starý film, který dostal Oscara za scénář, a byla to fantastická komedie, ale to už asi nikomu nic neřekne.

Jak jste zvládali takový houf dětí a dorostenců na place? Nebylo občas nutné vžít se opravdu do rodičovské role a trochu je zkrotit?

Mám být upřímný? Já mám už děti dospělé, takže mě to už trochu zmáhalo. Ten věčný křik, vrčení, pískání, kvičení, plácání - prostě mě to zmáhalo psychicky, nicméně děti mám rád. Ale tady jich bylo trochu víc, než bych normálně dokázal snést.