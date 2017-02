13.2.2017 /13:30/

US tržby: Víkend pro všechny - pohádka pro děti, romantika pro ženy a akce pro muže

Málokdy se sejdou tři silné novinky, které si nelezou do zelí. O víkendu se to v amerických kinech povedlo. Zatímco dítka se těšila na LEGO Batmana, dychtivé divačky vyrazily na další erotické hrátky v Padesáti odstínech temnoty. A aby to nebylo pánům líto, pro ně si naopak kinaři přichystali Johna Wicka 2.

Víkendovým vítězem se s 55 miliony stal LEGO® Batman film. Snímek má výborné ohlasy a i když startuje trochu níže než LEGO® příběh, pořád je jisté, že půjde o hit a další "kostičkové" filmy mají cestičku vyšlapanou. Druhé skončily BDSM hrátky v Padesáti odstínech temnoty a jde o výprask. První díl dva roky zpátky otevřel za 85 milionů. Dvojka, která to v recenzích schytala ještě víc, začíná na 46 milionech. To je jednoznačné zklamání a důkaz toho, že ani sebesilnější fenomén neustojí to, pokud filmové adaptace nestojí za moc. Stačí si připomenout nedávno uvedené Inferno, třetí díl série příběhu s Danem Brownem. Snímek si z amerických kin odnesl směšných 34 milionů dolarů, což bylo 8x méně, než kolik vydělala Šifra mistra Leonarda! Pokud si nedá studio u Odstínů pozor, dopadne jejich trojka úplně stejně. John Wick 2 Zatímco první Odstíny šly do kin jako senzace a řada diváků se nenechala podruhé zlákat, u Johna Wicka je situace opačná. Jedničku všichni podceňovali a z amerických kin si odnesla pouhých 43 milionů dolarů. Ale protože stála jen 20 a zbytek světa přihodil dalších 42, o pozici hitu bylo rozhodnuto. Dvojka, která je ještě o chlup lépe hodnocené, startuje sice až na trojce, ale za 30 milionů, což je 3x víc, než za kolik otevřela jednička. Jak je vidno, pro akční eRkový žánr je stále v kinech místo a fanoušci Wicka mají jistotu, že se minimálně ještě jedné jeho nekompromisní jízdy dočkají. Navzdory nástupu tří silných novinek, které dohromady vydělaly 131 milionů, si své ukousnul i Rozpolcený. Ten kraloval žebříčku minulé tři týdny a přestože se tentokrát musí spokojit s bramborovou pozicí, pořád z ní vytřískal dalších 9 milionů. Na žánrově neobvyklý film obdivuhodná výdrž. Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.