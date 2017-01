Resident Evil: Hodnoceno od nejlepšího dílu po nejhorší

24.1.2017 /17:00/

Do kin vstupuje Resident Evil: Poslední kapitola, slibující uzavření série (a tedy i příběhu Alice v podání Milly Jovovich). Než vám přineseme na šestý díl recenzi, uděláme si kratičkou rekapitulaci všech předchozích filmů.

*filmy jsou řazeny od nejlepšího dílu série po nejhorší

Byl první a zdaleka nejlépe se s adaptací herní předlohy vyrovnal. Resident Evil z roku 2002, o jehož režii měl velký zájem klasik zombie filmů George A. Romero, nakonec skončil na stole Paulu W.S. Andersonovi. Tomu do karet nahrálo to, že již měl za sebou jednou úspěšnou videoherní adaptaci (Mortal Kombat / 1995). První filmový Resident Evil si vzal ze hry základní stavební prvky a dokázal na nich vystavět povedený žánrový film. Useknutá hlava výtahem, zabijácké lasery, které z vás udělají sekanou (doslova), zombie-psi, hrdinové se ztrátou paměti, tajemné sídlo s obrovským komplex pod ním a horda hladových nemrtvých. Méně je někdy více a právě jednoduchost je to, čím první Resident Evil boduje. Žádné zbytečné scenáristické veletoče, ale účelný tah na branku. Na konec je třeba zmínit velmi sympatický casting většiny rolí (drsňačka Michelle Rodriguez a charismatický James Purefoy platili v té době za neokoukané tváře) a soundtrack Marilyna Mansona.

V pořadí třetí díl série překvapil údernou režií veterána Russella Mulcahyho (Highlander, Vraždy podle Jidáše) a vynalézavostí některých scén. Především moment citující Ptáky Alfreda Hitchocka se stal u fanoušků série kultovní. I pouští prostředí je velmi příjemná a stylová lokace, která snímek atmosférou posunula do té správné post-apokalyptické atmosféry (takhle nějak by klidně mohla vypadat filmová adaptace herního Fallouta). Od pozice nejlepšího dílu série Zánik připravuje přeplácané finále (aka fight s hlavním bossem), které se bohužel stalo pro sérii s postupujícími díly typické.

S Apokalypsou je to složité. Pokud budeme vycházet z herní série, především pak z milované původní trilogie, kterou většina z nás pařila na prvním PlayStationu, je předloze Apokalypsa nejvěrnější. Hrdiny nažene do ulic proslulého Racoon City, za záda jim dá tuhého záporáka Nemesis a vedle Alice střílí Jill Valentine. Jenže - na poli hlavní režie debutující Alexander Witt (jinak velmi zkušený pomocný režisér) svůj úkol nezvládl. Něco je natočeno slušně, jindy to vypadá na práci amatéra (trhané záběry na zombie, téměř legendárně blbý seskok z vrtulníku, souboj s Nemesis). Apokalypsa mohla být nejlepším dílem série. Scénář - minimálně v rámci svého prostředí - na to totiž má. Ale režie dobrou polovinu nápadů zabíjí.

A jde k té slabší části, kde už se bojuje především v rovině "co je méně příšerné". V pořadí pátý díl série neskončil, navzdory tomu, že opravdu nejde o dobrý film, jako nejhorší z několika důvodů - potěší návrat některých postav, má dobrý soundtrack, výborné je vybrané prostředí, které umožňuje filmařům vytvořit hned několik zajímavých "levelů" a prvních 15 minut je takřka excelentních. Jenže pak už vše jede v kolejích minulého dílu Afterlife, o němž si něco povíme za chvíli. Scénář servíruje jednu pitomost za druhou (nemusíte být hnidopich, aby vás ty koniny praštily do očí) a zpomalovačky, násilně natlačené do filmu kvůli 3D formátu, se rychle zají. Je jich moc, aniž by měly opravdový smysl (bolestné je to hlavně ve finální bitvě). Dívat se ale na Odvetu určitě dá, o tom žádná. Skutečně si ji ale dokáže užít málokdo.

S přehledem nejhorší díl série. Afterlife je v pořadí čtyřka, přičemž předchozí díly bralo studio za "první trilogii". Odstartování trilogie druhé si vzal na starost sám Anderson (režii dvojky a trojky vynechal), přičemž film do velké míry podřídil nastupujícími 3D formátu, na jehož vlně se chtěl Afterlife svést. To se i povedlo - film vydělal nejvíce z celé série (296 milionů dolarů). Ale jinak je to hotová tragédie. Scénář prakticky neexistuje, lokace jsou mdlé a snad každý druhý moment je zpomalený a upravený pro 3D efekt, což z Afterlife dělá neskutečně utahanou záležitost. Kdyby se film pustil normální rychlostí, stopáž by byla možná poloviční. Dokonce i Milla stojí za houby.

Vidíte to jinak? Napište své vlastní pořadí série Resident Evil do diskuze!