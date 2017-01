US tržby: Skrytá čísla bodují, monstrum v autě jde na šrotiště

16.1.2017 /18:30/

Skrytá čísla překvapují. Drama podle skutečných událostí, v němž skupinka afroamerických matematiček v 60. letech 20. století zachránila zadek NASA, si již druhý víkend urvalo prvenství (minule to původně bylo druhé místo, po upřesnění tržeb během týdne se ale ukázalo, že film porazil Rogue One).

Skrytá čísla si oproti minulému víkendu pohoršila o pouhých 10%, což bylo dáno nejen zájmem publika, ale také přidáním 815 kin. Dalších 20 milionů dolarů znamená znovu první místo a 54 milionů na domácích tržbách, přičemž film nestál ani polovinu. O pozici hitu je rozhodnuto.

Na druhé místo si polepšil La La Land, který - podobně jako Skrytá čísla - nabírá na sálech i diváckém zájmu. Po šesti týdnech má film z amerických kin 74 milionů, ze zbytku světa dalších 54. A to stál pouhých 30. O filmy, které letos útočí na prestižní ceny, je až nebývale velký zájem.

La La Land

Spin-off Rogue One si sice pohoršil až na čtvrté místo, pořád ale v Americe výborně vydělává. Již pouhé dva miliony ho dělí od půl miliardy na domácích tržbách. Celosvětově mu schází 21 milionů do jedné milardy. To nováčci se o víkendu moc nepředvedli. Nejlépe si vedl horor The Bye Bye Man, což je taková moderní variance na Candymana. Snímek skončil pátý s 13 miliony, což lze vzhledem k jeho skromnému rozpočtu (pouhých sedm milionů) považovat za úspěch. Totálně naopak propadl rodinný Monster Truck. Než se ale pustíme dál, je dobré si napřed dát trailer k filmu.

Do téhle chvíle není jasné, jak se tvůrcům na něco takového povedlo získat megarozpočet 125 milionů dolarů. Produkce ale podle všeho nešla hladce, protože se odkládala premiéra a předem se spekulovalo o ztrátě sto milionů. Inu, spekulanti to tentokrát trefili. Snímek otevřel až na sedmém místě a to za 10 milionů dolarů. Tohle bude na konci roku někoho hodně bolet.

Šesté skončilo drama Patriots Day o bombovém atentátu na bostonský maratón v roce 2013. Film se již nějakou dobu v kinech hrál, má dobré recenze a tudíž mohla zapracovat internetová šeptanda. Z plného nasazení do třítisícovky kin přesto vytřískal jen 12 milionů. Režisér Peter Berg a herec Mark Wahlberg tak v krátké době vytvořili druhý film podle skutečných událostí, který nikoho moc nezajímá. Tentokrát by ale nemělo jít o tak velký propadák, neboť stál 45 milionů (Bergův/Wahlbergův zmíněný předchozí počin Deepwater Horizon stál 110 a v Americe vydělal jen 61 milionů).

Sleepless

Posledním nováčkem v TOP10 je na osmém místě eRkový akčňák Sleepless, kterým si chtěl Jamie Foxx vytvořit vlastních 96 hodin. Výsledek prý ale za moc nestojí a diváci za něj o víkendu utratili pouhých 8 milionů. Největším víkendům smolařem je každopádně Ben Affleck. Do téhle chvíle sebejistý režisér to projel se svou gangsterskou novinkou Pod rouškou noci. Snímek dostal na frak od kritiků a při plném nasazení se ani nedostal do TOP10 - skončil až jedenáctý a vydělal pouhých 5 milionů dolarů.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.