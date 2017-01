1. týden-kinopremiéry: Matt Damon pomáhá Číňanům, La La Land oslavuje muzikál a Koudelka fotografuje Svatou zemi

5.1.2017 /21:40/

První kinopremiéry roku 2017 jsou tu pro vás. Vyrazíte na Velkou čínskou zeď (2016), Jarmuschova Patersona (2016) nebo na jeden z nejočekávanějších filmů, hudební La La Land (2016)? Všechny novinky vám představíme v našem článku.

Hvězdy míří na východ. Hollywood se spojil s Čínou a vznikl historický mysteriózní velkofilm s Mattem Damonem v hlavní roli lučištníka, který se za Velkou čínskou zeď vydal kvůli střelnému prachu. Život si zachrání tím, že místním pomůže střežit 9.000 kilometrou dlouhou hranici.

Z recenze Františka Fuky: "Celá struktura filmu opravdu působí především jako videohra, ve které jsou typy jednotek a jejich velitelů jasně barevně rozlišeny (aby se nám Číňani nepletli) a splývají v anonymní barevné zástupy, ze kterých nikdo pořádně nevybočuje (ani generálové). A proti nim digitální zástupy low-level mobů, s občasným bossem. A do toho Damon jako hráčova postava, která se zprvu jen diví a plní tutorialy a později se vyleveluje na max... Film je zaplaťpánbůh překvapivě krátký, takže všechno poměrně rychle odsýpá, moc se nebudete nudit, ale rozhodně z toho nebudete mít nějaký dlouhodobý nezapomenutelný zážitek."

Všechny recenze Velké čínské zdi si přečtete zde. Prozatím 57 procent.

La La Land

Horký kandidát na všemožné filmové ceny - včetně těch nejprestižnějších - míří do českých kin. La La Land natočil talentovaný držitel Oscara Damien Chazelle (Whiplash) a svou novinkou připomíná zašlou slávu muzikálové tvorby. Ona (Emma Stone) chce být herečka. On (Ryan Gosling) by rád provozoval klub s kvalitní jazzovou hudbou. Jejiž životy se střetnou, zaklesnou do nejednoho tanečního čísla, které rozhodně nebude jak přes kopírák opakovat staré choreografie a postupy.

Chazelle má nepopiratelný dar jít mimo hlavní proud, přestože jeho novinka se mainstreamu blíží víc než komorní drama Whiplash. Recenzenti dávají La La Landu velmi solidních 84 procent. Bude z toho další "plešoun"?

Velmi dobře si u recenzentů s 78 procenty vede i Paterson, nový film předního představitele nezávislé tvorby Jima Jarmusche. Civilní portrét šoféra autobusu, příležitostného básníka a přítele svéhlavé umělkyně je idealizovaným poselstvím režiséra, který praktikuje buddhismus, sílu prožitku nalézá v přítomném okamžiku a nehodlá se hroutit ze starostí druhých lidí.

Paterson není zdaleka nejlepším Jarmuschovým dílem, mezi množstvím hollywoodských spektáklů, trikových filmů a akčních záležitostí každopádně nabídne lidsky upřímný a pro mnohé neotřelý zážitek. Ať žije neobyčejná obyčejnost.

Ozzy

Dále můžete do kina vyrazit na španělsko-kanadský animák Ozzy (2016), jehož hrdinou je pes, co se musí dostat z jednoho vězení, maskujícího se za fasádu hotelu pro čtyřnohé mazlíčky. Drama Agnus Dei (Beránek Boží) pojednává o jedné skutečné události z konce 2. světové války. Tehdy došlo na území Polska v benediktinském klášteře ke znásilnění řeholnic vojáky Rudé armády. Řada těhotných žen se dostane do situace, kdy musí řešit, zda přijme odpovědnost mateřství nebo děti zrozené z hříchu opustí.

Agnus Dei

A na závěr dokumentární portrét slavného českého rodáka. Koudelka fotografuje Svatou zemi (2015) je portrétem slavného mezinárodního autora Josefa Koudelky. Ten se vydal fotografovat pro agenturu Magnum Photos do Izraele, aby se pokusil porozumět situaci kolem betonové zdi symbolizující příkop mezi dvěma národy.

Seznam všech lednových premiér najdete ZDE .