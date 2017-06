Dark Universe přidává na seznam svých plánovaných filmů další tři monstra

7.6.2017 /10:00/

Mumie je za dveřmi a v Universalu správně pochopili to, že jestli má jejich vznikající hororový vesmír někoho zajímat, nesmí se bát plánovat dopředu.

Dnes tu proto máme další tři potvrzená klasická monstra, kterých se v Dark Universe dočkáme. Alex Kurtzman, režisér Mumie, který stojí jako tvůrce za celým Dark Universe, nově uvedl, že se můžeme těšit i na Zvoníka u Matky boží/Quasimoda, Fantoma opery/Erika (oba si v dvacátých letech minulého století zahrál Lon Chaney) a také legendárního milovníka krve Drákulu.

V tuhle chvíli není bohužel jasné, zda postavy dostanou vlastní film nebo se - podobně jako dr. Jekyll/pan Hyde (v podání Russella Crowea), který je součástí příběhu Mumie - objeví ve filmu někoho jiného.

Největší šanci na vlastní film by měl mít Drákula, je ale otázkou, jak moc se zrovna do téhle sólovky studio pohrne. Určitě si ještě pamatujete na tři roky starého Drákulu: Neznámou legendu s Lukem Evansem. Právě on měl odstartovat Dark Universe, ale vzhledem k nenadšeným ohlasům z plánů sešlo, studio snímek odřízlo a začalo plánovat znovu od začátku.

Doufejme, že se brzy dozvíme, kdo si postavy zahraje. Nějaké tipy?