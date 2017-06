Téma: Komiksové filmy se ženou v hlavní roli

3.6.2017 /12:30/

Netřeba to zbytečně protahovat - superhrdinky si zatím vedly ve filmech příšerně. A nejde jen o špatné tržby, ale i mizernou kvalitu jako takovou. Dnes se proto podíváme na ženy, které se pokoušely vyšlapat cestičku Wonder Woman.

Rozpočet: 35 milionů dolarů

US tržby: 14 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 4.3 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 7%

O čem film je: Superdívka Kara přistane na Zemi, aby získala vzácný Omegahadron, kterým může zachránit osud vesmírného města Argo City. V rámci svého hledání a přestrojení se zapíše na střední školu a aby získala Omegahadron zpět, bude muset svést souboj s čarodějkou Selenou.

Proč pohořel: Studio Warner Bros. zkoušelo budovat filmový komiksový vesmír již s původním Supermanem Christopherem Reevem. Superdívka vznikla jako spin-off, v němž měl Reeves mít cameo a následovaly by další díly. Jenže když Superman 3 pro chabou kvalitu pohořel, Warneři se zalekli a Superdívku, která po něm měla vstoupit do kin, raději uložili k ledu (a právem, neboť se pyšnila ještě směšnějším scénářem než třetí Superman, o tragických efektech nemluvě). Práva na distribuci nakonec odkoupilo studio Tri-Star a aby už tak zmatený film ještě více zpatlalo, vystříhalo z něj přes 20 minut materiálu. Kritici se filmu po uvedení vysmáli a diváci nezůstali pozadu.

Rozpočet: 25 milionů dolarů

US tržby: 4 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 5.3 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 38%

O čem film je: Píše se rok 2033, civilizace je v troskách. Do Země narazila kometa, od té doby nikde neprší a voda má proto cenu zlata. Veškeré zásoby vody kontroluje zlotřilá společnost Voda a proud, kterou vede sadistický majitel Kesslee. Proti němu se postaví potrhlá Pancéřová holka.

Proč pohořel: Komiksové filmy (a nejen ty s hrdinkou v hlavní roli) obvykle měly v osmdesátých a devadesátých letech problém s tím najít si osobitou tvář (respektive osobité vizuální pojetí). Pancéřové holka tímhle vážně netrpěla. Režisérka Rachel Talalay si adaptaci sama prosadila, úzce spolupracovala s autory komiksu a filmu jednoznačně dodala hodně charakteristický a ujetý look, který odrážel ducha předlohy. Bohužel natolik, až to přestalo být po chuti studiu (on původní komiks rozhodně nebyl úplně pro každého). Rozpory vedly k tomu, že studio - navzdory protestům Talalay - film razantně prokrátilo (na podlahu střižny padl sex, záběr na ložnici hrdinky, kde má samá dilda, výrazně bylo zkráceno mučení, byl vyhozen původní konec atd.). Bez zajímavosti není ani to, že v mnoha ohledech snímek výpravou připomíná Šíleného Maxe. Hlavním problémem bylo každopádně to, že byl film příliš divný pro mainstreamového diváka, ale už ne natolik divný, aby si ho oblíbili milovníci alternativní zábavy a mohl se stát kultem.

Rozpočet: 9 milionů dolarů

US tržby: 3.8 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 3.2 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 28%

O čem film je: Probíhá druhá americká občanská válka. Barb Wire je majitelka baru, která jezdí na motorce, loví lidi, nosí upnutý kožený obleček s mega výstřihem, rádá střílí a bojuje a musí zachránit celou Ameriku.

Proč film pohořel: Ztělesněný výstřelek své doby. Pamela Anderson, výsměch každé snaze blonďatých žen o to, aby je někdo bral vážně, ztělesňovala hrdinku, která bez využívání své sexuality ničeho nedosáhne. Hotová noční můra feministek. Bohužel není film ani zábavný coby ekvivalent soft akčního porna pro nejméně náročné (v takovém tom roztomilém sexy duchu jako například Charlieho andílci). Po úvodu ve strip klubu, v němž Andrson ukazuje to, proč pánské publikum přišlo, film nedokáže přijít s ničím, co by stálo za zapamatování (a to včetně akce, kterou bez zadýcháni překoná i průměrná epizoda Korby 11). Jediné, co je na celém filmu alespoň trochu zajímavé, je to, že svou zápletkou vykrádá legendární Casablancu.

Rozpočet: 100 milionů dolarů

US tržby: 40 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 82 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 3.3 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 9%

O čem film je: Halle Berry se oblíká jako šmudla do chvíle, než umře mezi hromadou koček a zrodí se Catwoman. Poté se vydá zničit Sharon Stone, protože ta přišla s revolučním a přitom smrtícím výrobkem proti stárnutí.

Proč film pohořel: U Catwoman se povedlo zmrvit úplně všechno. Absurdní zápletku dávalo dohromady 14 scenáristů a výsledek stejně nedával smysl. Nepomohl ani "sexy kostým", který byl podobně laciný jako v případě Barb Wire (tam ale tvůrce omlouvalo to, že točili eRko a primárně jim šlo o ukázání bradavek Pamely, Catwoman byla pro celou rodinu). Přidejte si žalostnou kvalitu triků a zabijácký střih a zkáza je dokonána. Tenhle film stál Warnery hodně peněz a ve výsledku se nelíbil nikomu (včetně Halle Berry, která za film získala Zlatou malinu a jako jedna z mála oceněných si pro ni na pódium opravdu i došla). Více jsme se Catwoman věnovali ve Slavných propadích.

Rozpočet: 43 milionů dolarů

US tržby: 24 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 56 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 4.8 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 10%

O čem film je: Po svém tanečku se slepým hrdinou Daredevilem se vražedkyně Elektra nečekaně stává ochráncem toho, koho měla původně zabít. Poštve tak proti sobě organizaci zvanou Ruka, která má prsty všude.

Proč film pohořel: Elektra je z filmařského hlediska nejmenším zlem z našeho článku. Film má solidní režii i akční scény, samotný příběh je ale dokonalou ukázkou vtípku ze Simpsonových, v němž skupinka opic sedí u psacích strojů a píší na zakázku scénář. Takhle tupé snad nebyly ani akční filmy s Michaelem Dudikoffem v hlavní roli. Celku nejspíš nepomohlo ani to, ho režisér původně točil jako eRko a studio si nakonec prosadilo rodinný sestřih. Nejde každopádně o vyložený filmový odpad. Libovolný seriál z produkce Marvelu ale nabízí fanouškům lepší scénář i dravější pojetí.