15. týden-kinopremiéry: Přehlídka rychlosti, zběsilosti, rodinné zábavy i tragikomiky

13.4.2017 /18:30/

Tématem premiér je rodina. Dojde na ni ve všech pěti snímcích a kolem nejbližších se to bude točit na všelijaké způsoby. Pojďme si je přiblížit.

Popcornovým lákadlem týdne (ne-li roku) je bez debat Rychle a zběsile 8 (2017). Když jsme zmínili rodinné téma, v tomhle případě bude mít příchuť zrady. Dominic Toretto (Vin Diesel) se spustí s nebezpečně svůdnou kyberteroristkou Cipher (Charlize Theron) a své přítelkyni včetně zbytku rychlé a zběsilé party dá vale. Vytvoří Dom a Cipher obávanou údernou dvojici? A co na to Dwayne Johnson a spol?

Trailer:

Nejnovější přírůstek akční série slibuje ještě šílenější nápady, kaskadérské kousky a pořádnou porci humoru. Tvůrci do vzniku investovali 250 milionů dolarů (!!!) a mohou počítat, že se jim vrátí i s úroky. Prozatím můžeme hodnotit dle dostupných recenzí a ty jsou víc než solidní, průměrná známka činí 77 procent.

Rychle a zběsile 8

Kolega Tomáš Chvála si taky přišel na své: "Zdejší zakončení je naopak ukázkovou akční školou, kde nic nepůsobí nadbytečně a adrenalin celou dobu jede na plné obrátky. Kdyby filmaři dodali (jinak proklatě sexy) Charlize Theron o něco lepší zázemí, aby nebyla pouhou žánrovou figurkou, mohla se osmička klidně ucházet o post nejlepšího dílu série. Ale tak nemůže mít člověk všechno." Jak Rychle a zběsile 8 zaboduje u diváků? Dočtete se v úterý po Velikonocích na našem webu v komentovaných žebříčcích tržeb.

Pavel Liška, Jiří Langmajer a Hynek Čermák vzali děti a vyrazili na Sázavu sjíždět jezy, pít pivo a neřešit své drahé polovičky. Špunty na vodě (2017) táhnou výrazní herci a očekávatelné peripetie s vodním živlem. Snímek se inspiroval klasikami tuzemského rodinného žánru, které cituje, ale výš se mu s největší pravděpodobností dostat nepodaří. Recenzenti prozatím dávají 60 procent, abyste si udělali lepší obrázek, můžete si přehrát propagační videa.

Proti vlastní krvi

Rodinná tradice, její povaha a význam je zkoušen v thrilleru Proti vlastní krvi (2016). Pomyslného kmotra z karavanu hraje Brendan Gleeson, který se chystá přepustit rodinné otěže synovi v podání Michaela Fassbendera. Jenže tomu se kočovné pytláctví dvakrát nezamlouvá, rád by vedl s ženou a dětmi docela odlišný život. A logicky dojde ke konfliktu.

Z recenze Františka Fuky: "Ústřední konflikt je jasný od samého začátku, jeho kličky jsou většinou značně předvídatelné a v rukou nezkušeného režiséra to celé občas velmi skokově a náhodně osciluje mezi groteskou (honičky s totálně neschopnými policajty) a osudovým dramatem. Škoda toho promrhaného hereckého talentu a škoda, že se filmaři mylně domnívali, že natáčejí něco s hlubokým, osudovým poselstvím." Recenzenti dávají Proti vlastní krvi 58 procent.

Rumunský oblíbenec festivalových porot Cristian Mungiu do kin přináší Zkoušku dospělosti (2016). Ta se točí kolem vztahu otce a dcery, testuje ale také rumunské sebevědomí ve vztahu k západní Evropě a korupci. Otec hlavní hrdinky se rozhodne uplatit ředitele školy, aby jeho dcera složila maturitu a měla šanci vyjet studovat do Anglie. Kvůli tomu se zaplete do řetězce služeb a protislužeb, v němž ztratí tvář i před svou rodinou. Stojí to vůbec za to? Dle recenzentů rozhodně. Snímku dávají 76 procent, což je jednoznačnou pozvánkou do kina. Tedy pokud jste naladěni na psychologické drama a nemusíte se za každou cenu bavit.

Safari

Na závěr jeden snímek pro otrlejší diváky. Rakušan Ulrich Seidel, který s chirurgickou precizností a pod drobnohledem zkoumá rituály, zvyky a zlozvyky svých spoluobčanů, tentokrát vyrazil na Safari (2016). Ve stylizovaném dokumentárním filmu se zaměřil na německy mluvící výletníky, kteří si zaplatili za to, aby ulovili africká zvířata. Mít selfíčko s bezvládnou zebrou je přece tak fajn...

Při sledování se Ulrich Seidel otře i o téma někdejšího kolonialismu a nadvlády bílého muže nad černošským obyvatelstvem. I Němci odešli, ale s penězi v kapse se vrací, aby mohli lovit a přinášet obživu místním. "Černí běhají rychleji než my. Když chtějí," říká jedna ze sledovaných lovkyň. Nevím jak vám, ale mně při těch slovech naskočí husí kůže. Sebejistota a jakási samozřejmost jednání bez jakýchkoliv pochybností, která se jen tak nevidí.

Trailer:

