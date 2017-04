Plán útěku: Dvojka ještě není v kinech a třetí díl už dostal zelenou

13.4.2017 /17:30/

Dvojka se sice teprve natáčení, studio už má ale jasno. Série Plán útěku, v níž se Sylvester Stallone jako Ray Breslin dostává z extrémně zabezpečených vězení (a vždy by mu měla asistovat nějaká akční hvězda), bude mít minimálně tři díly.

Sylvester Stallone měl mít kalendář v následujících letech plný, ale napřed zařízl pátého Ramba s tím, že už se na roli cítí starý a poté vycouval z Expendables: Postradatelní 4 pro kreativní neshody s producentem filmu.

Zůstal mu tak Plán útěku. Jednička sice příliš v Americe nezaujala, celosvětově si ale nevedla zle a dvojka by díky sníženému rozpočtu měla stoprocentně vydělat. Očividně s tím počítá i studio, takže už dala zelenou trojce. Stejně jako druhý díl ji natočí Steven C. Miller a u série zůstává i scenárista Miles Chapman. Klíčový je pak Stallone, který celou show dál potáhne. V jedničce mu při útěku asistoval Arnold Schwarzenegger, ve dvojce bude Dave Bautista. Nějaké tipy na parťáka za mříže do třetího dílu?