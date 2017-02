5. týden-kinopremiéry: Hororové Kruhy, opěvovaná dramata a nepoznaný Richard Müller

2.2.2017 /17:30/

První únorové premiéry potěší fanoušky festivalových a artovějších děl. Kromě hororového prequelu Kruhy (2017) nebo dokumentu Richard Müller: Nepoznaný (2016) do kin totiž míří tři vysoko hodnocená filmová dramata. Já, Daniel Blake (2016) se může pochlubit Zlatou palmou z Cannes. Místo u moře (2016) má 6 nominací na Oscara a Jackie (2016) slibuje netradiční pohled do života vdovi po prezidentovi JFK.

V pátek 22. listopadu roku 1963 byl v americkém Dallasu smrtelně raněn americký prezident John Fitzgerald Kennedy. Událost otřásla nejen dějinami, ale též Kennedyovými nejbližšími, jeho vdovou Jackie a malými potomky. Jaké byly dny bezprostředně po atentátu očima populární první dámy Spojených států? Dost kruté. Jackie se kromě truchlení musela zachovat státotvorně a připravovala se na důležité vystoupení v médiích. A právě o tom vypráví novinka režiséra Pabloa Larraína Jackie s Natalie Portman v hlavní roli.

Trailer:

Z recenze Františka Fuky: "Spíše než na odvyprávění faktů si tvůrci dali záležet na tom, aby nám přiblíželi duševní rozpoložení ženy, která právě velmi drastickým způsobem ztratila manžela, má zařídit jeho pohřeb a celý svět ji bedlivě sleduje... Kdykoliv jsem se nechal "ukolébat" tradičním filmovým vyprávěním, po chvíli vždycky došlo k něčemu méně tradičnímu až bizarnímu, co dávalo tušit, že tvůrci měli nějaké vyšší, mimozemské ambice. A rozhodně netvrdím, že je to na škodu."

Jackie má tři nominace na Oscary (pro herečku Natalie Portman, za kostýmy a hudbu). Tuzemští recenzenti snímku dávají 71 procent.

V Místě u moře se zase herecky "blýskne" Casey Affleck, který ztvárnil dost komplikovanou postavu Leea Chandlera. Po smrti bratra se ujme jeho 16 letého potomka. Navíc se stále oklepává z rozchodu.

Drama režiséra a scenáristy Kennetha Lonergana stojí na prvotřídních hereckých výkonech, autentičnosti, tíživé atmosféře a prvotřídním řemeslném zpracování. Tvůrci snímku si vysloužili hned 6 nominací na Oscara. Tuzemští recenzenti dávají velmi dobrou známku - 86 procent.

Proslulý 80 letý autor sociálních dramat Ken Loach přináší snímek Já, Daniel Blake. Zlatou palmou oceněné černohumorné drama vypráví příběh člověka, který kvůli zdravotnímu stavu přichází o práci a musí podstoupit vyčerpávající návštěvy úřadů. Daniel se seznámí s matkou dvou dětí, jejíž osud je také dost absurdní. Aby dosáhla na ubytovnu, musí se přestěhovat do 300 mil vzdáleného neznámého města. Snímek popisuje paradoxy úřednické "kafkárny" a apeluje na to, aby se člověk za žádnou cenu nevzdal svého lidství. Podaří se to jeho hrdinům? Dozvíte se v kině. Recenzenti dávají 78 procent.

Samara je zpátky! Pohled na tajemnou kazetu znervózňuje i 14 let po premiéře kultovního Kruhu (2002). Příběh nových Kruhů navazuje na původní filmy, odehrává se 13 let po předchozím dílu. Báchorka o vraždícím snímku se bere na lehkou váhu jen do té doby, než Julii (Ingrid Lutz) zneklidní chování jejího přítele, který video spatřil. Přes jeho varování se na něj zvědavá dívka podívá. Nepochopitelný sestřih zdánlivě nesouvisejících scén korunuje telefonát, ve kterém jí neznámý hlas oznámí, že přesně za týden zemře...

Na recenze Kruhů si budeme muset počkat. Zatím jsme v éteru zachytili tuto jedinou. Recenzenti ze zahraničí prozatím také mlčí. Že by se snad báli?

Slovenský muzikant Richard Müller se představuje v dokumentárním portrétu Richard Müller: Nepoznaný. Proslulý interpret, uznávaný skladatel, kterého stíhají duševní nemoci, vzestupy a pády, se nechal natáčet po dobu 3 let. Kolik utajených komnat divákům představí? Recenzeti prozatím Nepoznanému dávají 70 procent.

Trailer:

Seznam všech únorových premiér najdete ZDE .