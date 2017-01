US tržby: Fenomenální Rozpolcený a historický milník pro Resident Evil

30.1.2017 /13:15/

O víkendu vstoupily do amerických kin dvě papírově silné novinky, které mohly svést boj o první místo v žebříčku. Psí poslání ani Resident Evil: Poslední kapitola se ale nedokázaly prosadit, což nahrálo hitu minulého týdne.

Rozpolcený je pro M. Night Shyamalana velkým vítězstvím. Nejenže se film dočkal kladných recenzí, ale především vyvolal zájem. Diváci mají po letech chuť Shyamalanův film řešit, zkoumat jednotlivé aspekty a volají po dvojce. Díky tomu se Rozpolcený i druhý víkend udržel v čele žebříčku a připsal si na konto z US kin dalších 26 milionů dolarů. Celosvětově už zdolal stovku, což je možná v porovnání s jinými hity skromné číslo, je ale třeba nezapomínat na to, že Shyamalana tenhle comeback přišel na pouhých 9 milionů.

Psí poslání by možná skončilo první, to by ale před premiérou nesmělo prasknout to, že se při natáčení neměli zvířecí herci úplně růžově. Něco takového nese veřejnost vždy s nelibostí a když se k tomu připočtou podprůměrné recenze, je debutových 18 milionů ještě obstojný start. Rozpočet nicméně nebyl z největších (22 milionů), takže studio na filmu bez problémů vydělá. Třetí místo si udržel nečekaný hit Skrytá čísla, který si oproti minulému víkendu pohoršil jen o 11% a vyděláno má 104 milionů dolarů, což je 4x víc, než kolik stál. Takový poměr filmaře vždy potěší.

Resident Evil: Poslední kapitola

Poslední kapitola filmového Resident Evilu otevřela až na čtyřce za 13.8 milionů, což je nejhorší výsledek v historii série (druhý nejslabší výsledek měl první díl a pořád to bylo za 17). Situace ale katastrofická není, právě naopak. Snímek stál 40 milionů, celosvětově už vydělal 78 a co víc, celá série se díky tomu přehoupla v kompletních tržbách přes miliardu dolarů. Pravda, vzhledem k počtu dílů to zas tak ohromující cifra není (v průměru to dělá na díl nějakých 166 milionů). Pro studio je přesto hezká nálepka "máme miliardovou sérii". A pro herní adaptaci jde o nálepku dvakrát cennější.

Jedinou další novinkou v TOP10 je desáté Zlato, v němž Matthewa McConaugheyho zachvátila zlatá horečka. Herec se kvůli roli fyzicky slušně zhuntoval a kritici ho za to chvílí. Zbytek filmu bohužel prý oslnivý není a z více jak dvou tisíc kin si snímek odnesl pouhé 3 miliony. McConaugheyho smolné období pokračuje - Zlato je v krátké době jeho třetí propadák.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.