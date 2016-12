50. týden-kinopremiéry: Sladké sny s Darebákem, Adele a Inkarnací

15.12.2016 /17:30/

Fandové Hvězdných válek na tenhle okamžik čekali rok. Počínaje včerejškem mohou vyrazit na Rogue One: Star Wars Story (2016), první z nové série samostatných snímků Lucasfilmu. Na jaké další novinky můžete vyrazit? Napoví náš pravidelný článek.

Začneme ale samozřejmě "Darebákem". Rogue One je komerčním blockbusterem, kterému jde kromě nového pohledu do Star Wars univerza o peníze diváků. A divaček. Takže tu máme příběh skupinky Povstalců, kterým vévodí Felicity Jones v roli Jyn Ersoové. Má hodně ambiciózní cíl, ukrást plány Hvězdy smrti, čímž se vracíme v čase na samotný začátek Star Wars - Epizody IV.

Z recenze Františka Fuky: "Pokud si divák dobře nepamatuje Epizodu IV a netuší, že se dívá na film, který jí těsně předchází, bude mít hokej v tom, kolik Hvězd smrti, Darth Vaderů a Rudých eskader vlastně ve světě Star Wars existuje, a jak do toho všeho Rogue One zapadá...

Rogue One: Star Wars Story

Místy to skoro připomíná nějaké syrové polodokumentární drama ze současného (nebo nedávného) válečného konfliktu. Scény jsou často emocionálně vypjaté a několikrát dojde k situacím, které si vyloženě říkají o to, aby někdo vážně krvácel, prostřelil někomu hlavu z pěti centimetrů, měl brutální sex... Ale samozřejmě se to nikdy nestane, protože to jsou Star Wars. A to je vlastně největší prokletí tohoto filmu: Zcela v něm chybí humor a lehkost, které v jiných Star Wars jsou, ale není v něm dostatek něčeho jiného, co by ten humor a lehkost nahradilo."

Všechny recenze Rogue One si přečtete zde. Průměrné hodnocení je prozatím na čísle 71 procent. Dalo by se říct, že "Darebák" je jakousi komerční výplní před uvedením Episody VIII. Ta do českých kin půjde za rok.

Inkarnace

Když dáte na režijní sesli hororového snímku autora komediálních fantasy úletů Brada Peytona, vyjde vám z toho prapodivná Inkarnace (2016). O čem pojednává? O chlapci (David Mazouz) s podivným chováním a doktorovi (Aaron Eckhart), který místo vymítání používá cosi jako hypnózu a vstupování do lidské mysli. Jenže ďáblík v chlapcově hlavě je pořádně těžké sousto i na Eckharta...

Z recenze Františka Fuky: "Některé postavy (např. Eckhartovi mladí pomocníci, vatikánská sexy agentka) vypadají jako kdyby byly napsané pro komediální film, ale jako by režisérovi zapomněl producent vysvětlit, že má natáčet komedii. Je až k neuvěření, jak málo se toho vlastně ve filmu odehraje, a jak je to zdlouhavé, přestože má celý snímek méně než 90 minut." Na RottenTomatoes má snímek pouhých 16 procent pozitivních recenzí, což hovoří za vše.

Sladké sny

Dále se můžete vydat na koprodukční drama Sladké sny (2016), v němž se ceněný režisér Marco Bellocchio věnuje pocitům muže a syna, který těžce nese úmrtí matky. Ve snímku se vrací zpátky v čase a rekapituluje čtyři dekády "sladkých snů".

Vybraná kina od včerejška uvádějí záznam koncertního vystoupení talentované a populární zpěvačky Adele. Adele: Živě z Royal Albert Hall se vrací o pět let zpátky a představuje zpěvačku na památném a emotivním vystoupení. Chytne za srdce i duši. Na tomto webu najdete seznam kin, kde "Adele" promítnou.

