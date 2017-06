Recenze: Mumie - vítejte v Dark (and Funny) Universe

7.6.2017 /14:55/

Komerčně veleúspěšná Mumie z roku 1999 má následovnici. Z Egypta se přesouváme do současného Iráku a Británie, Brendana Frasera střídá hvězdný Tom Cruise a první velkofilm z plánované série o monstrech (Dark Universe) může otestovat zájem diváků.

Letošní Mumie (2017) představuje Cruise coby lehce naivního lovce pokladů Nicka Mortona, který využívá řádění jednotek Islámského státu a na území dnešního Iráku při jedné akci natrefí na nebývalý poklad, prastarou kobku egyptské vyhnankyně Ahmanet (Sofia Boutella). Ahmanet dle několik tisíc let staré legendy toužila po moci, zavraždila otce, jeho ženu a dítě, byla však prozrazena a zaživa mumifikována daleko od domova. Nick Morton ji spolu s kumpánem Chrisem (Jake M. Johnson) a archeoložkou Jenny Halsey (Annabelle Wallis) najde, omylem probudí k životu a tím rozpoutá řetězec dost podivných událostí.

V londýnském podzemí se totiž našlo křižácké pohřebiště a v něm zázračný kámen Ahmanetiny rituální dýky. A Nick je předurčen k tomu, aby spolu s egyptskou "čarodějnicí" vstoupil do říše nesmrtelných. K tomu se na scéně objeví tajemný doktor Henry Jekyll (Russell Crowe), expert na imunologii...

Trailer:

Mumie režiséra, scenáristy a producenta Alexe Kurtzmana (série Star Trek a Podfukáři) nezapře velmi solidní rozpočet, kvalitní herce a žánrovou roztěkanost. Nechybí tu humor, který jako kdyby vypadl z naivních žánrovek konce 20. století. Za trikovou postprodukcí stojí Lucasfilm. Dočkáme se též celé řady akčních scén - v letadle, uprostřed Londýna nebo v podzemních kobkách. Na scénáři se podílelo hned šest hlav a jedná se jednoznačně o jeden ze slabších článků filmu.

Egyptolog Bárta by vám místo recenze napsal několikastránkový poznámkový aparát, ale vy můžete odsunout příběh na vedlejší kolej. Bohužel. V Mumii totiž fungují především zábavnější - až komediální - momenty. Otázkou zůstává, jestli to tak tvůrci zamýšleli.

Jednoznačně pobaví obživlé mumie (vyjma Ahmanet), zombie a další reinkarnované bytosti a to, jak je Morton a spol. kosí. Prvotřídní triky tu jdou ruku v ruce se staršími a z dnešního pohledu naivními filmy ála Noc oživlých mrtvol (1968). Monstra se zjevují všude a za každých okolností. Nejprve solidně vylekají, ale když už jich má Morton během noční jízdy uprostřed anglických hvozdů plnou dodávku, vzbuzují hlavně smích. Perličkou jsou obživlí zombie křižáci, kteří se plaveckým stylem prsa pokoušejí v podzemních kanálech Londýna dohnat uštvaného Mortona.

Hororový žánr je zastoupen dvěma scénami z britského prostředí, kdy po havárii letounu místní policisté najdou obžívající mumii, která se postará o "noc oživlých mrtvol" na nedalekém hřbitůvku u kostela. Škoda, že se nešlo houšť v rámci celkové stopáže filmu. Takhle z toho žánr "dark universe" trčí jen coby decentní chodidlo zombíka z čerstvě vykopaného hrobu.

Archeoložka a zloděj pokladů - Annabelle Wallis a Tom Cruise.

Cruise se snaží hrát v řadě halucinačně-psychologických scén, kdy mu dochází, že je podvědomě napojen na Ahmanet, kterou vidí doslova na každém kroku. Archeoložka Jenny se mu snaží být nápomocna, což se nepřekvapivě vyvine v očekávanou romantickou linku.

Největším zpestřením je postava doktora Jekylla (Russell Crowe), která by mohla být jistým spojovákem v rámci dalších filmů "dark universe" série. Croweův profesor se závislostí na neznámé droze dodává filmu to, co v rámci filmů s Batmanem Joker. Nejednoznačnost, nejistotu a mystérium. Škoda, že se ze schizofrenního démona promění v postavu, které jsou v rámci vyvrcholení vkládána do úst ta největší klišé, popírající výše vyřčené.

Doktor Jekyll - Russell Crowe

Mumie (2017) by dle všeho měla odstartovat reunion kultovních hororových hollywoodských monster, která děsila a bavila od 30. let minulého století. Dobrodružné akční fantasy s Tomem Cruisem v hlavní roli nicméně budí spíše otázky, jak tenhle filmový vesmír plný monster bude v dnešní době vypadat a působit. Co totiž před desítkami let působilo údiv a zjevení rozhodně nemůže fungovat v 21. století. Ani za použití nejmodernějších trikových efektů. Byl bych ale rád, kdyby filmy následné "dark universe" série dokázaly opak.

Hodnocení: 50%