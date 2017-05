19. týden-kinopremiéry: Guy Ritchie na mléčné dráze s padlými anděly

11.5.2017 /19:00/

Druhé květnové premiéry provází šest novinek v čele s Králem Artušem: Legendou o meči (2017). Následuje ho například oscarový Klient (2016), novinka Emira Kusturici Na mléčné dráze (2016) nebo viktoriánské drama Lady Macbeth (2016).

Král Artuš: Legenda o meči - Jude Law v roli záporáka.

Guy Ritchie se pustil do středověké anglické mytologie. Po gangsterech, podvodníčcích, Sherlocku Holmesovi a špiónech U.N.C.L.E. vrhá do akce Krále Artuše: Legendu o meči. Frenetická fantasy v čele s Charlie Hunnamem má rozehrát šestidílný cyklus o panovníkovi od kulatého stolu, který vládl spolu s kultovním mečem excaliburem. V prvním filmu se Artuš musí vypořádat s vyhnanstvím, uvědoměním si vlastní výjimečnosti a proradným strýcem (Jude Law).

Trailer:

Jak to dopadlo? Někde na půli cesty. Nechybí Ritchieho typický rukopis - tedy hláškující vedlejší postavičky, originální střihová a vypravěčská skladba, výrazný hudební doprovod. Artuš a záporák nejsou vyloženě špatní, výraznější charisma a hloubku nicméně taky dvakrát nepobrali. Exteriéry a zrnitý obraz jsou působivé. Fantasy atmosféra, která místy míří až kamsi do Mordoru, se nicméně s "pouličním londýnským" stylem poněkud přetahuje o vítězství. Triky, sirény, hadi a čarovné prvky stahují svérázného režiséra do mainstreamovějších-zaměnitelných poloh. V rámci akčního fantasy žánru jde ale každopádně o solidnější nadprůměr.

Snímek tvůrce vyšel na vysokých 175 milionů dolarů a je otázkou, zda tržby vydělají na další díly série. Tuzemští recenzenti prozatím dávají 65 procent.

Pád

Po Twilight sáze jsou tu andělé. A některým z nich dle anotace k následujícímu snímku hrozí Pád (2016). Čtyřdílný knižní bestseller "Andělé" spisovatelky Lauren Kate má první filmovou adaptaci. Oč v ní jde? Mladá žhářka Luce musí do internátu, kde potká záhadného chlapce. On s ní nechce mít nic společného, jí ale přitahuje láska, která je silnější než jeden lidský život. Nebo století. Režíruje na dva Oscary nominovaný Scott Hicks.

Íránský Asghar Farhadi má ve sbírce hned dvě sošky slavného plešouna. Toho druhého obdržel letos v února "na dálku" za drama Klient. To sleduje manželský pár herců Emada a Rany, který se stěhuje do nového bytu skrývajícího drsné tajemství. Před nimi zde bydlela íránská prostitutka a její zákazníci si na její nepřítomnost ne a ne zvyknout. Rozpoutá se kolotoč nečekaných událostí, který otestuje sílu vztahu Emada a Rany. Klient má na RottenTomatoes impozantních 97 procent.

Lady Macbeth

Obdobně vysoké hodnocení má drama z viktoriánské Anglie Lady Macbeth. Vypráví příběh mladé dívky, která se přivdá na venkovské panství, kde propadne vášni k jednomu poddanému. Ti, co znají ženský protějšek divadelního Macbetha, tuší, jak to asi dopadne. Tuzemští recenzenti dávají debutu Williama Oldroyda 73 procent. Že by černý kůň těchto premiér?

Dnešní novinky skýtají ještě dva zajímavé tituly pro artově laděné publikum. Snímek Emira Kusturici Na mléčné dráze je divokou balkánskou romancí v duchu autorových starších, legendárních děl. Temperamentní režisér a muzikant si ve filmu zahrál spolu s Monikou Bellucci. Tuzemské recenze najdete zde. Prozatím 67 procent.

Poslední rodina

Na závěr si představíme polské životopisné drama Poslední rodina (2016), které pojednává o malíři Zdzisławu Beksińském, který to za komunismu neměl vůbec jednoduché. Žil spolu s manželkou v panelovém domě, kde od konce 70. let tvořil svá působivá surrealistická plátna. Jeho syn Tomek se kvůli neurotickým stavům odstěhoval a útočiště našel pro změnu ve světě hudby. Poslední rodina je jakousi uměleckou črtou o prokletí géniů, kteří se spolu snaží v rámci rodiny vyjít.

Trailer:

