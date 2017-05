Recenze: Pěstírna - na poměry internetové televize velmi slušné drama s atmosférou hustší než konopné máslo

6.5.2017 /16:00/

Ondra je prostě smolař. Ačkoli má přítelkyni se zámožným tatíčkem, který ho už mnohokrát podržel nad vodou, kšefty pořád ne a ne jít. Navíc se mu podařilo zadlužit až po uši u místního mafiánského bosse Pittera a ten jen tak dluhy neodpouští.

Naštěstí pro Ondru, Pitter právě přišel o zahradníka v jedné své tajné velkopěstírně ukryté v podzemních sklepeních hluboko pod ruinou v lesích. Volné místo nabídne právě Ondrovi, protože ví, že se v pěstování léčebných rostlinek vyzná. Ten s vidinou prominutí části dluhu na nabídku kývne, částečně i proto, že nemá moc na výběr.

Tak začíná nová minisérie z tvorby internetové televize Stream. V následujících deseti dílech máte možnost sledovat strhující syrovou podívanou o klukovi, který se vlastní lehkomyslností ocitá pod zemí bok po boku s Vietnamskými kolegy, kteří neumí nebo nechtějí mluvit natož spolupracovat.

Ve zničujících a životu nebezpečných podmínkách je vydán na milost svému šéfovi a drábovi v jedné osobě Šemberovi, který má vše - od přídělů potravy až po normu sklizně - pod palcem a nic mu nedá zadarmo.

Trailer:

Pěstírna je poměrně originální zážitek. V současné době není v našich poměrech příliš mnoho seriálů (natož internetové tvorby), které by měly tak hutnou atmosféru.

Díky kombinaci kvalitní kamery a nepříjemného, až odpudivého prostředí dostává divák naservírované opravdu kvalitní drama. Tomu přidává i herecké obsazení, které se sice pohybuje vždy maximálně kolem počtu pěti herců na scéně, ale ti odvádí opravdu bravurní výkony a vytváří velmi tíživou atmosféru, kdy vy pořád napjatě čekáte, kdy se co nebo kdo “porouchá” a kdy to vše půjde do kytek (obrazně i doslova).

Nejednou mě při sledování zastihla myšlenka, že sice ten Ondra je trouba, který si za všechny problémy může sám, ale takový teror, jaký dostává od Šembery nebo laxních orientálních pěstebních dělníků, si opravdu nezaslouží.

Zvláštní pozornost zaslouží právě Ondrovi asijští kolegové, na kterých sice vidíte velkou rezignovanost a vzpupnost, na stranu druhou ale vzbuzují soucit, protože. Na rozdíl od Ondry diváci díky titulkům ví, o čem se baví, že opravdu s Ondrou soucítí, mají normální lidské uvažování a i oni se občas bojí a prostě se jim nechce skákat jak jiní pískají.

A to je právě ono. Soucit, napětí, odpor a možná i strach. Emoce, které ve vás seriál vzbudí a to je dobře, to v současné době příliš mnoho seriálů z našich luhů a hájů (snad s výjimkou Pustiny) nanabízí. Pěstírna na tyhle struny hraje bravurně a je jenom dobře, že máme další nadějné želízko v ohni kvalitních temných seriálů, kterých není nikdy dost.

Hodnocení: 85%

Průměr hodnocení ze všech recenzí najdete ZDE