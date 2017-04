17. týden-kinopremiéry: Rodinný přítel a ženské hrdinky v hlavní roli

27.4.2017 /22:45/

Šest novinek míří poslední dubnový čtvrtek do českých kin. Jak si povede Hřebejkovo Zdravotnictví: Rodinný přítel (2017) vedle dystopické sci-fi s Tomem Hanksem a Emmou Watson The Circle (2017) a nenápadného hororu Uteč (2017), na který pějí chválu recenzenti?

Začínáme doma představovačkou koprodukčního filmu Zahradnictví: Rodinný přítel, který je prvním z třídílné série tvůrčího dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský. Všechny tři filmy se do kin dostanou letos a první z nich vypráví příběh lékaře (Ondřej Sokol) - rodinného přítele, který se během druhé světové války stará o tři ženy a dvě děti v jedné vile na okraji Prahy. 130 minutové melodrama je bohužel plné hluchých míst, přehršle dialogů a civilních scén (Vánoce ve vile a podobně).

Trailer:

Méně či více očekávaný zvrat se odehraje přibližně po dvou třetinách a tempo náhle zrychlý tak, až je to tragikomické. Sledujeme velké množství postav, z nichž celá řada zastává jakousi vystýlku, otázkou ale zůstává, jestli je výraznější herectví teprve čeká v dalších dílech. Nejlépe z toho vycházejí dětští herci, kamera a solidní výprava. Jako první díl dopředu proklamovaného životního projektu režiséra Hřebejka je to ale dost slabé. Recenzenti prozatím dávají 52 procent.

The Circle - Emma Watson v roli zkoušené.

A teď něco z ranku, který sice spadá do žánru sci-fi, ale částečně už se stává mrazivou realitou. Dystopický thriller The Circle pojednává o společnosti, která díky chytrým technologiím mění svět a životy obyvatel k lepšímu. Snem šéfa společnosti (Tom Hanks) je heslo "sdílení a sledování". Nová zaměstnankyně (Emma Watson) na vlastní kůži pocítí, jak mocná (a nebezpečná) je to zbraň. Scénář filmu byl inspirován stejnojmenným knižním bestsellerem Davea Eggerse, který u nás vyšel pod názvem Kruh.

Trailer:

Recenzenti snímek nehodnotí bůhví jak vysoko, prozatím mu dávají známku 50 procent. Díky mladým hercům a filmovému plátnu by k tématu nicméně mohl přitáhnout ty, kterých se virtuální realita a sociální média týkají především, mladé publikum.

Uteč - horor s komediálními prvky.

Herci a debutantovi na pozici režiséra Jordanu Peelemu se povedl husarský kousek. Jeho mysteriózní horor s prvky humoru Uteč má na serveru RottenTomatoes kladné souhrnné hodnocení 99 procent. Co je na snímku tak jedinečné? Vypráví příběh černošského mladíka, který přijde navštívit rodiče své (bílé) dívky. Všichni ho přijímají, paradoxně až na černošské obyvatele, kteří se začnou chovat dost podivně a mladý muž vezme nohy na ramena. A rozpoutá se peklo.

Trailer:

Z recenze Františka Fuky: "Většina scén je výborně režírovaná a také velmi dobře zahraná. Nejen hlavní hrdinové, ale také "černošské služebnictvo", které se chová velice zvláštně a až v úplném finále zjistíme, že vlastně šlo o velmi složité role, kterých se herci výborně zhostili. Především ale film ve svém finále degraduje v tradiční krvák, který není dostatečně chytrý, dostatečně legrační, a koneckonců ani dostatečně krvavý (například smrt hlavní padoušky proběhne mimo záběr, jako kdyby byla vystřižena). Mám silné tušení, že toto čistě hororové finále bylo nějak zásadně přepisováno / přestříháváno." Všechny tuzemské recenze najdete zde. Prozatím dávají filmu Uteč 78 procent.

Kristen Stewartová nakupuje showbusinessové hvězdě oblečení, bydlí v tajuplném domě, vypořádává se se smrtí bratra a komunikuje s duchy! Personal Shopper (2016), film oceněný za režii na festivalu v Cannes, míří do českých kin a fanoušci artu mají pré. Snímek, který má na RottenTomatoes známku 80 procent, režíroval Olivier Assayas, ceněný autor nezávislé tvorby.

Neznámá dívka

Spolu k němu se o slovo hlásí i belgičtí bratři Dardennovi s kriminálním dramatem Neznámá dívka (2016). Provází ho solidní novinářská šeptanda (73 procent) a na své si přijdou především vyznavači tvorby, kterou táhne atmosféru a napětí namísto doslovnosti a klasického vypravěčského přístupu.

Oč v příběhu Neznámé dívky jde? Mladá lékařka Jenny se dozvídá, že za dveřmi její ordinace byla nalezena neznámá mrtvá dívka, která se předchozí večer dožadovala pomoci. Jenny měla po pracovní době a na zvonek nereagovala. Jenže svědomí jí nedá a rozhodne se pátrat po identitě neznámé dívky. V hlavní roli snímku se představila herečka Adele Haenel, která si zahrála i v posledním premiérovém titulu týdne, thrilleru Nocturama (2016).

V tom rozehrává režisér Bertrand Bonello mrazivý tanec na téma terorismus. Několik skupinek mladých lidí po západu slunce míří k obchodnímu domu, který je krátce před zavírací dobou. Brzy se rozhostí noc a na diváka čeká "opojná" noční můra. Tuzemští recenzenti jsou rozpačití a dávají snímku 48 procent. Na RottenTomatoes je známka o pozvání vyšší - 81 procent.

