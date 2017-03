Natočí režisér Avengers pro Warner Bros. sólovku Batgirl?

31.3.2017 /11:30/

Ve Warner Bros. konečně někomu došlo, že nejlépe se vyrovnávají síly použitím stejným zbraní. Když mohl režisér Josh Whedon (Avengers) úspěšně nakopnout filmovou sérii Marvelu, proč by to samé nezvládl udělat i pro DC Comics?

Může tenhle smělý stah studiu vyjít? Zatím nic není jisté. Podle serveru Variety momentálně Joss Whedon s Warner Bros. vyjednává o tom, že by Batgirl natočil a existuje šance, že se strany dohodnou. Batgirl se poprvé objevila v komiksu DC v roce 1967 jako Barbara Gordon, dcera policejního komisaře Gordona z Gotham City. Pokud na její sólovku opravdu dojde, půjde po Wonder Woman o druhý film s ženskou hrdinkou ze světa DC.

Whedon by neměl mít k tématu ženské superhrdinky ze stáje DC daleko, protože to byl paradoxně právě on, kdo před několika lety napsal (bohužel nakonec nerealizovaný) pro plánovaný film Wonder Woman scénář.

Angažování Whedona nutně neznamená, že by Batgirl stylem musela kopírovat Marvel. Ostatně, poslední (číslovaný) díl Star Wars natočil J.J. Abrams, který pomáhal znovu nastartovat Star Trek (režíroval první dva díly rebootu). A filmy si i přes ruku stejného vypravěče extra podobné nejsou.