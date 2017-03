Langmajer, Liška a Čermák se špunty na vodě. Jak se jim natáčela rodinná komedie?

18.3.2017 /16:00/

Rodinná komedie Jiřího Chlumského Špunti na vodě (2017) do českých kin vstoupí ve čtvrtek 13. dubna. V hlavních rolích se představí známí tuzemští herci, kteří vezmou svoje ratolesti, rozloučí se s ženskými protějšky a vyrazí na vodu. Jaké bylo natáčení? To přiblíží Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová a producent Ludvík Mareček.

Liší se nějak natáčení rodinné komedie například od natáčení dramatu? Je na place uvolněnější atmosféra?

Jiří Langmajer: Já jsem žádné velké drama nikdy nenatáčel, ale když to srovnám například s natáčením filmu Na vlastní nebezpečí, tak tady to byl určitě větší klídek. Při podobném natáčení je hlavně důležité, jaký se sejde štáb. A díky tomu je to natáčení fajn. Atmosféra byla uvolněnější hlavně díky panu režisérovi.

Jezdíte na vodu i mimo natáčení?

Langmajer: Já se ve svém volném čase jezdím potápět. To je moje forma spojení s vodou.

Jiří Langmajer a Hynek Čermák.

Jaká je vaše oblíbená rodinná komedie?

Langmajer: Moje oblíbená komedie je třeba Fotr je lotr. Ale podle jedné skvělé komedie jsme jednou dělali i divadlo – Když Harry potkal Sally. To je strašně starý film, fantastická komedie, ale to už asi nikomu nic neřekne.

Hynek Čermák: Já vlastně nemám žádnou oblíbenou rodinnou komedii…napadá mě třeba Grinch, ten mě baví!

Jak jste zvládali takový houf dětí a dorostenců na place?

Langmajer: Mám být upřímný? Já mám už děti dospělé, takže mě to už trochu zmáhalo. Ten věčný křik, vrčení, pískání, kvičení, plácání – prostě mě to zmáhalo psychicky, nicméně děti mám rád. Ale tady jich bylo trochu víc, než bych normálně dokázal snést.

Čermák: Ano, chvílemi už to bylo dost náročné, bylo tam spousta hluku a křiku… Ale dalo se tomu vyhnout uzavřením se do sebe.

Jak jste si užila natáčení filmu Špunti na vodě vy?

Tatiana Vilhelmová: Bylo to skvělé! Výborná parta, zábava, krásná místa jsem viděla… Byla to moje první spolupráce s panem Chlumským a byla jsem překvapená, jak umí být zábavný a jakou umí nastolit přátelskou atmosféru.

Kolik kostýmů se namočilo?

Producent Ludvík Mareček: Skoro všechny. Největším kostýmním oříškem bylo schovat neopreny pod trička s krátkým rukávem a kraťasy. Během natáčení totiž byla docela zima - obzvláště v červnu. A neopren se stal věrným druhem našich hereckých protagonistů. Mnoho záběrů proto končilo zoufalým výkřikem pana režiséra: "Stop, zase je vidět neopren!"

Kolikrát se sjížděl jez a kolikrát se na něm herci převrhli?

Mareček: Jez se sjížděl minimálně 20x. Posádka Jirky Langmajera se vykoupala minimálně 5x. Z posádky Hynka Čermáka se připojil jen Filip Antonio, který po projetí šlajsny bez varování skočil do vody. Největší dobrodružstvím bylo skákání jezu v podání Pavla Lišky. Vsadil jsem se s režisérem o 100,- Kč, že to Lišák neudělá, a samozřejmě prohrál. Pavel jez skočil 3x! A to i přes jasný zákaz koordinátora kaskadérů.