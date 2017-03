Recenze: Kráska a zvíře - jaká je hraná verze slavného animovaného filmu?

13.3.2017 /11:15/

Tale as old as time... A proto je nutno tento příběh natočit znovu!

Disneyova klasicky animovaná Kráska a zvíře posbírala v roce 1991 dva Oscary (včetně Oscara za AIDS) a byla nominována i v kategorii "nejlepší film" (nikoliv "nejlepší animovaný film", ale "nejlepší film tečka").

Dodnes je to pro mě jeden z nejlepších muzikálů / animáků / pohádek, jaké jsem v životě viděl. A viděl jsem ho mockrát a dalo by se říct, že dobře znám každou jeho vteřinu.

Nová Kráska a zvíře (2017) je... nevím co. "Remake" asi není to správné slovo. Je to pokus předělat animovaný film do hrané podoby takovým způsobem, aby se nový film tomu starém co nejvíce podobal. Tudíž kulisy jsou stejné, kostýmy jsou stejné, písničky jsou skoro stejné (jak která), dialogy jsou často exaktně shodné... to všechno v mnohem, mnohem větší míře, než u Disneyovy nedávné Knihy džunglí (2016).

Přiznávám, že mi uniká důvod, proč takovýto film natáčet. Pokud někdo miluje původní animovanou verzi, pak je pro něj její exaktní hraná reimaginace v lepším případě bizarnost, v horším případě svatokrádež (protože pokud je originál dokonalý, každá změna musí logicky být změnou k horšímu).

A pokud někdo nemiluje původní animovanou verzi, jaký smysl pro něj má, že tento hraný film se jí velmi, velmi inspiroval?

Stará Kráska a zvíře má skvělé tempo a bezchybně odsýpá. Mnoho scén je jen zkratkovitých, protože nejsou emocionálně důležité. V kontrastu s tím snadno vynikne, o kolik je nová Kráska a zvíře těžkopádnější a "nabobtnalejší". Má přes dvě hodiny a scenáristé (z nichž jeden je pachatelem tohoto veledíla) si mysleli, že původní příběh je příliš jednoduchý a je potřeba "dát mu hloubku". Což byla chyba.

Hodně se mluví o tom, že Gastonův poskok LeFou (Josh Gad) je první gay postavou v Disneyových filmech. Zaprvé, rozhodně mi to nevadí (ve filmu jsou nejméně dvě otevřeně gay postavy). Zadruhé, není to pravda. V Ledovém království (2013) má majitel obchodu a sauny takovouto rodinu:

Zatřetí: Homosexuální náznakům je věnováno celkem asi 10 sekund v celém filmu. Mnohem zvláštnější mi přišla skutečnost, že asi třetina obyvatel francouzského venkova v 18. století (napříč všemi sociálními vrstvami) jsou černoši...

Co mi vadí mnohem více než sexuální orientace postav (ve filmu, který je celý o Stockholmském syndromu a zoofilii, že ano), to je celková ztráta tempa a emocionální hloubky dvou ze tří hlavních postav: Belle je OK, ale problém jsem měl se Zvířetem i s Gastonem. V původním animáku je Zvíře pomocí mistrné zkratky načrtnuto chvílemi jako strašidelná zrůda, chvílemi jako rozmazlený teenager. Animák mezi těmi dvěma polohami mistrně osciluje, často několikrát během jediné scény. V novém filmu to funguje mnohem hůř. Například důležitá scéna "Mohla bys prosím se mnou povečeřet?", tak zásadní v animáku, je v novém filmu úplně "bezzubá" a úplně v ní chybí toto zásadní gesto:

Kromě toho, Zvíře vypadá jako kdyby v naprosté většině scén bylo kompletně CGI a pohybuje se značně prkenně (až překvapivě nevydařeně, vzhledem k současným trikovým technologiím a rozpočtu tohoto filmu).

A Gaston: V původním animáku osciluje mezi legračním náfukou a skutečně strašidelným, zlým člověkem. V novém filmu to funguje mnohem hůř a Luke Evans ho hraje pořád víceméně stejně, což koliduje s tím, co ho scénář nutí říkat a dělat.

Domnívám se, že byl omyl přistupovat k předloze tímto způsobem. Původní animovaný film byl psaný pro animované postavičky, které dokáží vyjadřovat emoce mnohem "kondenzovaněji" než živí herci. Jako výrazně lepší nápad by mi přišlo natočit remake Krásky a zvířete jako 3D počítačovou animaci, ve které bychom si mohli užít úžasnou architekturu, ale postavičky by stále byly stylizované a stylizovaně animované. Tvůrci tohoto filmu se ale vydali opačnou cestou a ani oživlý svícen jménem Lumière (v nové verzi Ewan McGregor) není animovaný ručně, nýbrž pomocí motion capture, pohybuje se většinou jako normální člověk a nemá skoro žádnou viditelnou expresivitu obličeje!

Vlevo původní verze, vpravo nová verze.

Jak už jsem psal výše, původní animovanou Krásku a zvíře pokládám za téměř dokonalý film, tudíž prakticky jakákoliv jeho úprava je pro mě logicky změna k horšímu. A tato nová Disneyova pohádka si dává velmi záležet na tom, aby divák nikdy nezapomněl, že jde jen o úpravu původního animovaného filmu, ne o nové zpracování látky.

Jsem si ovšem vědom, že mnozí z vás (a vaše děti) na nějaký 25 let starý animovaný film kašlou. V takovém případě budete téměř jistě spokojeni. Nebo aspoň nebudete znechuceni. Ale obávám se, že Bill Condon opravdu není moc dobrý režisér muzikálů (přestože napsal Chicago) ani pohádek a jakýkoliv mega rozpočet to nemůže úplně napravit.

Hodnocení: 60%

P.S: Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen a Emma Thompsonová jsou ve filmu vidět každý jen asi jednu minutu.

P.P.S: Ve většině kin bude film dabovaný, ale viděl jsem naštěstí titulkovanou verzi. Pokud titulky odpovídaly dabingovému překladu, tak se obávám, že překladatel písniček neznal přesně děj filmu a nekomunikoval dostatečně s překladatelem dialogů. Takže jedna z postav zpívá něco o tom, že "stihnu to už v máji" (přičemž v originále nic o květnu není), a o něco později se mluví o tom (v angličtině i v češtině), že právě teď je červen.