3.2.2017 /15:00/

Poznáte napjatě očekávané filmy? SOUTĚŽTE o lístky do sítě multikin Premiere Cinemas

Během února a března půjde do tuzemských kin celá řada očekávaných titulů. Jen tak namátkou - vrátí se T2 Trainspotting, novou verzi filmu s obávaným opem přinese Kong: Ostrov lebek, dojde i na hrané zpracování disneyovky Kráska a zvíře. Poznáte další netrpělivě vyhlížené novinky? Prokažte to v soutěži a vyhrajte volňásky do sítě multikin Premiere Cinemas.

Poznáte napjatě očekávané filmy února a března 2017? Zúčastněte se naší nové redakční hry a získejte na první pokus co nejvíce bodů. Z 20 nejúspěšnějších vylosujeme 10 výherců volné vstupenky do sítě multikin Premiere Cinemas (Praha, Olomouc, Teplice, platnost lístku do konce března 2017). Bodování soutěže uzavřeme ve středu 8. února ve 12:00.