4. týden-kinopremiéry: Konec nemrtvých, reinkarnace psů a hvězdné spojenectví v Casablance

26.1.2017 /17:45/

Před týdnem šlo do kin deset novinek, dnes je jich " pouze" osm. Nechybí životopisný Zakladatel (2016) o vzestupu fastfoodového řetězce, poslední Resident Evil, váleční Spojenci (2016), Psí poslání (2017) a tuzemská novinka inspirovaná scénářem Jaroslava Papouška Miluji tě modře (2017). Je z čeho vybírat.

Spojenci

Oscarový režisér Robert Zemeckis zavzpomínal na kultovní Casablancu (1942), obsadil Brada Pitta-Marion Cotillard a stvořil Spojence. Děj je stejně jako Casablanca situován do 40. let minulého století na území afrického Maroka. Pitt je parašutista-atentátník německého velvyslance, Cotillard je Francouzka fingující manželství právě s Pittem. Kam až ono předstírání dojde? A kým ve skutečnosti ona smyslná Francouzka je? Zoufalý hon na pravdu může začít.

Z recenze Františka Fuky: "Bohužel, druhá polovina filmu není tak vydařená. Začne zcela jiná zápletka (která je kompletně vyzrazena v traileru, jak má Zemeckis ve zvyku) a film se změní v detektivku, ve které zoufalý Pitt, tlačený časem, musí získat zásadní informace z minulosti své manželky. A dělá to tak důkladně, že pro něj není problém ani zaletět si kvůli tomu na pár hodin do okupované Francie a vystřílet tam tucet Němčourů..."

Všechny recenze Spojenců si přečtete zde. Hodnocení je prozatím na 67 procentech.

Klíčový střet s nemrtvými čeká Alici (Milla Jovovich) v sedmém dílu akční sci-fi série Resident Evil: Poslední kapitola. Populární videoherní adaptace se za dobu existence dost vyčerpala, bylo jen otázkou času, kdy přijde "ten" poslední díl.

Resident Evil: Poslední kapitola

Jak jej hodnotí Tomáš Chvála? "Zapamatovatelná scéna bohužel také chybí (nejzajímavější je vysvětlující úvod) a opět platí, že čím déle film běží, tím větší scenáristické pitomosti tasí. Poslední kapitola navíc nefunguje ani jako fanouškovský servis. Příběh sice uzavře a vrací nás do klíčové lokace, tvůrci ale nepochopitelně vynechali z finále skoro všechny důležité postavy z předchozích dílů (myšleno ty přeživší)."

Recenze najdete zde. Hodnocení se pohybuje od 20 do 80 procent, přičemž průměrná známka je 51.

Jak by to vypadalo, kdyby psi přemýšleli jako lidé, po smrti se převtělili do jiného těla, vše si pamatovali a pokračovali dál? V rodinném melodramatu Psí poslání je to samozřejmé. Čtyřnohý nejlepší přítel člověka zažívá více či méně opojné chvilky s dvounohým parťákem, načež se po smutném završení života vše odehraje odznovu. V jiném těle, s jiným člověkem a odlišných životních podmínkách.

Psí poslání

Novinka Lasse Hallströma cílí na rodiny s dětmi, nečekejte filosofický spektákl pro duchovní hledače. Film je příliš dlouhý (má 2 hodiny), ale kromě chatrného scénáře oplývá velmi dobrým řemeslným provedením. Navíc solidně pobaví, dojme a donutí nás lidi zamyslet se nad tím, jak se ke psům vlastně chovat, jak s nimi komunikovat a nedělat z nich pouhé tiché společníky a objekty našich rozmarů. Recenze si přečtete zde. Prozatím 60 procent.

Zakladatel

Michael Keaton si v životopisném snímku Zakladatel střihl roli Raye Kroce, člověka, který od bratrů McDonaldových koupil řetězec rychlého občerstvení, přidal pár vlastních vychytávek, s ničím a nikým se nemazlil a založil jednu z nejznámějších značek světa.

Z recenze Františka Fuky: "Michael Keaton je v titulní roli zajímavý a především díky němu stojí za to tenhle film vidět. Ale ani on nedokázal z tohoto příběhu udělat něco, co by mělo nezapomenutelný dramatický (nebo jiný) dopad. Je docela dobře možné, že se to všechno stalo skoro přesně takhle, a proto to celé nemá jasné vyznění a pointu - protože takový je skutečný život." Všechny recenze najdete zde. Prozatím 70 procent.

Do kin můžete vyrazit také na jednu tuzemskou novinku, romantickou komedii Miluji tě modře. Tvůrci se v promo materiálech zaštiťují scénářem kultovního autora Jaroslava Papouška (režie Homolkových, scenáristická spolupráce na filmech Miloše Formana), který zemřel před 21 lety.

Snímek pojednávající o milostném trojúhelníku - zakřiknutý historik, krásná aranžérka a bohémský umělec - režíroval Miloslav Šmídmajer. Z upoutávek to vypadá na sestřih scén prokládaných product placementem, ale rád bych se i vzhledem k citaci Jaroslava Papouška mýlil. Recenze si přečtete zde.

Viva

Irský pohled do vztahu dvou Kubánců přináší drama Viva (2015) pojednávající o rozdílnosti otce (alkoholika a bývalého boxera) a syna (performera travesty show). Balkánský Sekáč (2014) vypráví o válkou poznamenaném člověku, který byl souzen za znásilnění. Jak asi dopadne mladá žena s porouchaným autem uprostřed polí a "sekáčem" na obzoru?

Depresivní podívanou přináší i osmá premiéra, norský Pyroman (2016). Snímek inspirovaný skutečnými událostmi z konce 80. let vypráví příběh teenagera, jehož fascinace žhářstvím se rozroste do neuhasitelných rozměrů.

Pyroman

