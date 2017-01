Recenze: Rozpolcený - jaký je nový film M. Night Shyamalana?

16.1.2017 /10:15/

Tři mladá děvčata (kamarádky) jsou unesena a uvězněna v neznámém sklepě úchylným Kevinem (James McAvoy).

Kevin je tak úchylný, že se v jeho chorobné mysli skrývá 23 různých osobností, které spolu neustále vedou urputný boj o to, která má právě navrch.

Zatímco se děvčata snaží utéct, Kevin s nimi ve svých různých inkarnacích komunikuje, což je prostříháváno s jeho návštěvami u staré psychiatričky, ke které dochází, a která ho jednak chce vyléčit a jednak o něm chce napsat knihu a získat slávu.

Nejnovější thriller M. Nighta Shyamalana patří k těm filmům, u kterých je vám 90 procent děje jasných z traileru, a zbylých 10 procent je nesmyslné WTF.

Film je velmi laciný (naprostá většina se ho odehrává v malém sklepě a v jedné ordinaci) a vypadá spíš jako televizní inscenace. Není ničím vizuálně zajímavý a když se občas pokusí o nějakou promyšlenější kamerovou jízdu, vyloženě k tomu chybí nějaká úderná hudba od Jamese Newtona Howarda (místo ní slyšíme úplně nezajímavé rytmické hluky od kohosi neznámého). Pokud se Shyamalan snaží o "polodokumentární syrovost", tak mu to opravu nejde. Ale nejsem si jist, jestli se o ni snaží, nebo prostě neměl dost peněz.

Trailer:

Prakticky jediná zajímavá věc na celém filmu je James McAvoy, který si užívá příležitost hrát několik postav (i když jich uvidíme mnohem, mohem méně, než 23, a důležité jsou jen 3 z nich). Pořád na mě ale jeho Kevin působil spíš jako mírně vyšinutý ochotnický herec, než jako někdo, z koho má jít strach.

Nemyslím, že je to problém McAvoyova herectví, ale spíš Shyamalana, který neměl moc jasno v tom, jestli chce natáčet mrazivý horor nebo polozábavnou poctu Hitchcockovi a Hammer hororům. Různě náhodně se to střídá.

Téměř od začátku filmu znáte 90 procent jeho zápletky, takže vám zbývá jen se těšit na to, jaké kličky a odbočky se v ději objeví, a v tomto ohledu jsem byl zklamán snad úplně nejvíc.

Shyamalanův scénář je od začátku velice chatrný a děvčatům se až do konce filmu nepodaří utéct jen díky tomu, že jsou zcela retardovaná (včetně hlavní z nich, která retardovaná být nemá). Kdyby nic jiného, mohly by holky bez problémů prťavého McAvoye prostě přeprat při jednom z jeho mnoha pasivních, rozptýlených stavů, kdy k nim stojí zády.

Většina dialogů je velmi šroubovaná a jsou ve filmu proto, aby divák získal informace, které potřebuje k pochopení děje. Nikoliv proto, že by takové věci v takové situaci někdo říkal.

Minuty ubíhaly a pak konečně nastalo finále, při kterém jsem se přestal nudit a začal jsem se bavit, protože svou debilitou předstihlo má nejhorší (resp. nejlepší) očekávání.

Následují SPOILERY:

V závěru filmu se do Kevinova sklepa dostane i jeho doktorka, která zná strašlivou pravdu: V Kevinovi se skrývá ještě 24. identita, která není lidská, ale je to nadpřirozené monstrum!

A skutečně, v Kevinovi něco rupne, zvětší se, strašidelně mu naběhnou žíly, vylezou mu špičaté zuby, jeho kůže se stane neprůstřelnou a začne chodit po zdech a po stropě (take that, Sigmund Freud). A sežere dvě z děvčat (což je znázorněno jedinými dvěma sekundami, kdy je ve filmu něco hororového).

Poslední žijící hrdinka mu řekne jeho plné jméno, čímž z něj udělá znovu "normálního neškodného Kevina" (dozvěděla se tento speciální postup od doktorky, v tuto chvíli již rozmačkané Kevinovým zvířecím stiskem). Pak se chvilku prohánějí mezi kotli ve sklepě a děvče se zamkne za jakési mříže. Kevin (znovu jako zvíře) přijde po stropě, mříže ohne, ale hrdinku nezabije, protože na jejím těle uvidí jizvu od zneužívání jejím strýcem. Zamumlá, že "je čistá a proto nebude obětována" a uteče někam pryč. Během celého finále hrdinku nenapadne, že by mohla znovu říct Kevinovo plné jméno a tím ho znovu zneškodnit.

Následně Kevin někam uteče a hrdinka je z klece zachráněna, přičemž mříže, které McAvoy chvíli předtím ohnul, jsou opět rovné. To ve mně vyvolalo očekávání, že se ukáže, že se většina filmu nestala a všechny zabilo to děvče, ale toto očekávání se nenaplnilo. Byla to jen chyba kontinuity.

Vyjde najevo, že sklep se nacházel pod zoologickou zahradou a proto si Kevin vytvořil 24. identitu na základě některých zdejších zvířat. Tzn. asi tygra (zuby), medvěda (mačkání), slimáka (chození po stropě) a... a nějakého zvířete, kterému jsou hodně vidět žíly.

Následuje střih do bistra, ve kterém se neznámí hosté dívají na televizi. V televizi hlasatel mluví o tom, že Kevin dosud nebyl dopaden a že se mu pro jeho rozdvojenou osobnost přezdívá "Horda". Babka v bistru povídá: "Asi před patnácti lety, ten šílený zabiják, ten měl taky takovou nějakou přezdívku, ne?" Kamera popojede a ukáže se, že vedle babky sedí Bruce Willis se jmenovkou "Dunn" na hrudi a povídá "Pan Skleněný. Říkali mu Pan Skleněný." THE END. Přísahám, že jsem si to nevymyslel.

Hodnocení: 30%

P.S: Pokud máte náladu na lepší film v podobném stylu, doporučuji skoro 15 let starou Identitu.