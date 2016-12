7 nových fotek z Blade Runner 2049

26.12.2016 /09:00/

Blade Runner v roce 1982 v podstatě definoval filmový cyberpunk, nemluvě o faktu, že jde zkrátka o úžasný žánrový kousek, který pro mnohé nikdy nenašel pokořitele. Pokračování je proto velmi očekávané a dnes tu máme díky Entertainment Weekly sedm nových obrázků z filmu a natáčení.

Oficiální text českého distributora je následující: Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

Sequel Blade Runner 2049 vstoupí do českých kin 5. října 2017.