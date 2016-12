Světoznámý fotograf Josef Koudelka přijede do České republiky uvést svůj filmový portrét

10.12.2016 /11:00/

Fotograf československého původu Josef Koudelka, mimo jiné autor legendárních snímků zachycujících ruskou invazi v srpnu 1968 a člen agentury Magnum Photos, fotografoval pět let měnící se krajinu a život Izraele a Palestiny. Po celou dobu jej s kamerou v ruce provázel mladý izraelský režisér Gilad Baram. Výsledkem je časosběrný dokumentární film Koudelka fotografuje Svatou zemi (2015), který vstoupí do českých kin 5. ledna příštího roku.

Na co se může divák těšit? Na jedinečné svědectví Koudelkova tvůrčího procesu, neopakovatelný, intimní pohled na jednoho z žijících mistrů fotografie při práci v „ateliéru pod širým nebem“. V Praze a Brně snímek Koudelka fotografuje Svatou zemi osobně uvede režisér Gilad Baram a hlavní aktér Josef Koudelka.

Gilad Baram a Josef Koudelka během natáčení.

Gilad Baram, režisér a kameraman filmu, byl v roce 2008 studentem fotografie na Akademii výtvarných umění v Jeruzalémě a Koudelkovi byl přidělen jako asistent. Mistra natáčel při jeho fotografickém putování Izraelem a Palestinou, při hledání prchavých okamžiků, v nichž vznikají fotografie. Každé focení přináší novou filmovou scénu a postupně představuje Koudelkovu metodu i jeho vnímání světa. Divák společně s Koudelkou odhaluje nezvratné změny, které se do tváře biblické krajiny vepsaly v nedávných letech. Fotografa zaujala Izraelem vybudovaná zeď oddělující palestinská území na Západním břehu Jordánu. Připomněla mu jeho vlastní zkušenost s životem za železnou oponou: „Já jsem za zdí vyrůstal. Pro mě to bylo vězení, byl jsem v kleci. Proto se mi ta zeď samozřejmě nelíbila, na druhou stranu je ovšem velmi působivá.“

Upoutávka k filmu:

„Když jsem Josefa Koudelku viděl při práci poprvé, uhranul mě. Jakmile pozdvihl hledáček k oku, úplně se proměnil: celá jeho bytost se zaměřila na průsečík oka a fotoaparátu,“ poznamenává režisér Baram. „Od té chvíle mi bylo jasné, že se musím pokusit pochopit onu nutkavou sílu pohledu, která se skrývá za každým stiskem spoušti.“

Z filmu Koudelka fotografuje Svatou zemi

Dokument zachycuje Koudelku při práci, při setkáních s místními obyvateli, kteří se s ním dělí o svoji zkušenost s životem za zdí, nechybí ani okamžiky neformální komunikace mezi fotografem a jeho asistentem, kdy Koudelka reflektuje viděné. Celý film je proložen rozhovorem s Koudelkou v jeho pařížském a pražském ateliéru. Fotograf v něm uvažuje o svém životě, díle a o „schopnosti ukázat ostatním to, co vidím“. Koudelkovy fotografie hrají ve filmu zásadní roli. Divák může sledovat jak díla, která se dostala do konečného výběru, i kontakty, kde jsou snímky, které měly zůstat zapomenuty. V přímém přenosu tak vidí, jak fotograf pozoruje svět pomocí svého hledáčku, jak jej redukuje na estetickou esenci a podle čeho vybírá nejlepší snímky.

Portrét Josefa Koudelky byl po světové premiéře na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava s úspěchem promítán na několika prestižních mezinárodních filmových festivalech (Docaviv Tel Aviv, Galway Film Festival, San Francisco Jewish Film Festival a další). Na svém kontě má PUBLIC AWARD z Corsica Docs Festivalu, Zvláštní uznání poroty Finále Plzeň a Nominaci na Cenu Pavla Kouteckého.

Film vznikl v koprodukci německé společnosti Nowhere Films a Produkce Radim Procházka. Koproducentem je Česká televize. Distributorem je nová společnost Pilot Film, za kterou stojí úspěšný producent a provozovatel pražského Kina Pilotů Jan Macola (Cesta ven, Nikdy nejsme sami, Normální autistický film).