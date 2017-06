John Wick: Seriálová verze se zaměří na hotel Continental

19.6.2017 /10:00/

Svět Johna Wicka se nám rozrůstá. První díl filmové série stál pouhých 20 milionů dolarů a vydělal 4x tolik. Pokračování vyšlo producenty již na 40 milionů, bilance "tržby 4x" naštěstí zůstala. Trojka je proto na cestě.

A nezůstane jen u ní. Tvůrci Johna Wicka Chad Stahelski a David Leitch současně začali pracovat na televizním seriálu ze stejného universa.

Seriálová verze ponese název The Continental a nebude sledovat osudy Johna Wicka. Místo toho poznáme jiné zabijáky, kteří se v hotelu ubytují. Vzhledem k tomu, že pozadí světa zabijáků bylo ve filmech jen naťuknuté (a současně dostatečně zajímavé, aby diváci chtěli vědět víc), je logické, že se seriálová verze na tajný svět zabijáků (a jeho mechanismy) více zaměří.

Časově bude seriál filmům předcházet a Stahelski slíbil, že i když Wick nebude hlavním hrdinou, měl by se v podání Keanu Reevese objevit. Bohužel už Stahelski nezmínil, zda se znovu setkáme na recepci s Charonem v podání Lance Reddicka. Fanoušci by to určitě ocenili.