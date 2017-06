4.6.2017 /14:00/

Auta 3: Blesk McQueen řeší dilema - má skončit na vrcholu, nebo bojovat až do konce?

Brzy to bude 11 let, co vyjelo sympatické červené autíčko s číslovkou 95 na boku za tituly a diváckým úspěchem. Dvojka Aut (2011) přišla do kin po pěti letech a postarala se o první zklamání z tvůrčí dílny Pixar/Disnye. Auta 3 (2017) se to již brzy pokusí napravit.

Blesk McQueen bude čelit největší výzve své kariéry. A jak se na svědomité hračičky z "lampičkového" studia patří, využili při přípravách nejen působivé vizuály a animace, ale též rady skutečných závodníků a sportovních psychologů. Auta 3 (2017) - Blesk se vydává na závodiště s mladými, našlapanými vozy. Udrží tempo? Blesk McQueen se vrací na filmová plátna, ale už to není žádný zelenáč. Legendárnímu autu, kterého překvapila nová generace bleskurychlých závodníků, hrozí odchod ze sportu, který tak miloval. „Je nucen čelit celé řadě problémů, které řeší sportovci v pozdějších fázích své kariéry,“ říká producent Kevin Reher. „Je lepší odejít, dokud jste na vrcholu, nebo zůstat a bojovat až do konce?“ Podle režiséra chystaného animáku Auta 3 Briana Feeho je Blesk sice stále stejně sebevědomý, odhodlaný a veselý závoďák, kterého si diváci před více než deseti lety zamilovali, ale jeho trpělivost je vystavena testu v podobě nové generace začínajících závodníků. „Když jsme Bleska potkali poprvé, byl to mladý začátečník – superhrdina. Měl před sebou celý život. A ačkoliv se mu od našeho posledního setkání dařilo – a to nemálo – a získal celkem pět pohárů, už není tím mladým esem, kterým býval.“ Auta 3 (2017): Trailer Tvůrci filmu vše konzultovali s veterány závodů NASCAR, včetně čtyřnásobného šampiona NASCAR Jeffa Gordona či Raye Evernhama, který dělal po tři šampionáty Gordonovi hlavního technika. „Sháněli jsme hodně informací,“ říká Fee. „Zajímali jsme se i o sportovce v jiných odvětvích sportu, ale primárně jsme se soustředili na závodníky NASCAR. Začínají ve velice nízkém věku a jejich život se soustředí na závodění. Hovořili jsme dokonce s psychology, kteří nám vysvětlili, že nejeden z těchto závodníků nic jiného neumí. Nedokážou si představit, že by někdy měli dělat něco jiného.“ To platí i pro Bleska McQueena. Aby dokázal být zase konkurenceschopný, bude potřebovat pomoc mladé nadšené techničky Cruz Ramirezové, která má vlastní představu o tom, jak by mohl uspět. Cruz je talentovanou učitelkou v elitním závodním centru. Zajímá se o technologie a ví, jak z někoho udělat vítěze na simulovaném okruhu. Ale Blesk je ze staré školy a uvědomuje si, že se s ním bude Cruz muset vydat na jinou cestu. Auta (2006) - Blesk McQueen, Burák a Doktor. Blesk se rozhodne vrátit ke kořenům – vzpomíná na věci, které ho naučil jeho milovaný vzor Doktor. Nakonec se obrátí na trenéra svého trenéra – na Čmoudíka, který byl přítomen Doktorovým triumfům – aby se nechal vést a inspirovat, a díky němu si uvědomuje cenu rad zkušenějších. Ačkoliv se tvůrci filmu inspirovali skutečnými trenéry jako Evernham, brali v potaz také své vlastní zkušenosti. „Pokud se s diváky jako tvůrce filmu pokoušíte sdílet nějakou myšlenku, musíte ji naplno procítit,“ říká Fee. „Takže pro pochopení emocí ve filmu jsem se primárně řídil svými zkušenostmi v roli rodiče.“ „Stejně jako my všichni jsem měl spoustu problémů s tím, jak najít dost času na projekty, které mě baví – všichni máme své pracovní a domácí povinnosti a volného času nám tak moc nezbývá,“ pokračuje Fee. „Pak jsem jednoho dne strávil několik hodin tím, že jsem maloval jistý obraz, pomocí kterého jsem chtěl své dceři vysvětlit umění. Tehdy se cosi změnilo. Ten zážitek pro mě byl mnohem cennější, než jsem původně očekával. A to se snažíme dát najevo i vztahem mezi Bleskem McQueenem a Doktorem v našem filmu.“ Auta (2006): Trailer Právě pocta Doktorovi a jeho vliv na Bleskovu kariéru jsou součástí toho, proč mají diváci rádi sérii Auta. „Na diváky první film zapůsobil velmi specifickým stylem,“ říká Jay Ward, tvůrčí vedoucí této série. „Příhody Bleska McQueena se dotkly jejich srdcí, pocítili emoce, které definují vztahy mezi jednotlivými postavami.“ „Auta 2 byly špionským filmem, zábavným a vzrušujícím,“ pokračuje Ward, „ale v zásadě šlo spíše o Burákův příběh. V Autech 3 jsme se chtěli vrátit k Bleskovi a k procítěnosti a vřelosti, které na tolik diváků zapůsobily v prvním díle.“ Auta 2 (2011): Ukázka z filmu Blesk McQueen je světový šampion, který má na svém kontě celkem pět mistrovských pohárů. Zničehonic se ocitá bok po boku s novou generací závodníků, kteří ohrožují nejen jeho pozici, ale také sebevědomí, jež ho na tuto pozici dostalo. Vůz číslo 95 se tak, pokud se chce vrátit na první startovní pozici, musí rozhodnout, zda jeho láska k závodění stačí na to, aby byla motivací pro jeho comeback. „Velmi nás zajímalo, co se odehrává v hlavě sportovce na sklonku kariéry,“ říká režisér Brian Fee. „Blesk McQueen vždy toužil po tom stát se šampionem – a to se mu podařilo. Znamená to, že jeho život skončil? Nic jiného nikdy nepoznal.“ Podle producenta Kevina Rehera si McQueen užívá života a vyhrává jeden závod za druhým – ale když se objevuje nová generace závodníků, zpanikaří. „Potká ho obrovská nehoda, poměrně vážná, která se dost podobá té, jež ukončila Doktorovu kariéru. Ale Blesk tak skončit nechce. Rozhodne se pro comeback, ale startuje proti novějším a rychlejším autům, která jsou modernějšími verzemi jeho samého před deseti lety.“ Auta 3 (2017) - Blesk se vydává na závodiště s mladými, našlapanými vozy. Udrží tempo? Jak se Blesk McQueen největší výzvy svého života chopí? Dozvíte se v kinech počínaje 15. červnem, kdy mají Auta 3 premiéru.