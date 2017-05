„Oživila neživou hmotu. To mě fascinuje,“ říká o animátorce Hermíně Týrlové režisér Pavel Jirásek

28.5.2017 /13:00/

Na život a práci proslulé animátorky se v hraném dokumentárním snímku "Hermína Týrlová" zaměřil režisér Pavel Jirásek. Film natočil z pohledu vypravěčky, jejíž originální hlas je doprovázen archivními záběry a nedávno dotáčenými scénami. Pro natáčení musela vzniknout i postavička Ferdy Mravence, z té původní se totiž zachovala jen hlava. Po dokumentu o Karlu Zemanovi je tu další film věnovaný ikoně československé animované tvorby. Přinášíme rozhovor s režisérem snímku "Hermína Týrlová" Pavlem Jiráskem a scenáristou Martinem Polákem.

Režisér Pavel Jirásek

V minulosti již vznikl koprodukční dokument Filmový dobrodruh Karel Zeman. Byl to jen krůček k Hermíně Týrlové?

Pavel Jirásek: Spíše jsme k tomuto tématu dospěli obecným sledováním možných témat při tvorbě dokumentů. Neustále totiž monitorujeme nejen výročí, ale také různé významné osobnosti, jejichž tvorba nás oslovuje a o nichž se domníváme, že přišel čas o nich něco natočit, protože jsou něčím aktuální. Že významně rezonují s dobou a mají nám co podstatného říci.

Martin Polák : Inspirace jednotlivými osobnostmi československého animovaného filmu byla ještě předtím, než jsme tvořili současné dokumenty a vycházeli jsme spíše z národní tradice animované tvorby: Trnka, Zeman, Týrlová, Pojar. Nadšeně jsme se ujali těchto témat a postupem času nám vykrystalizovaly jednotlivé portréty osobností, které už byly nebo nebyly zpracované. První vlaštovkou byl Filmový dobrodruh Karel Zeman, který vlastně vykopl televizní renesanci velikánů českého animovaného filmu. Dá se říct, že poté jsme volně navázali s osobností Hermíny Týrlové. Pavel Jirásek k tomu navíc přistupoval jako známý historik, kurátor a sběratel loutek, takže do toho vnesl svůj vlastní pohled.

Animátorka Hermína Týrlové při práci. (foto: Česká televize)

Jaký máte vztah k Hermíně Týrlové?

Pavel Jirásek: Měl jsem štěstí, že jsem zažil rozvoj české loutkové filmové tvorby od šedesátých let, a to nejen filmové loutkové animace v rámci Krátkého filmu, ale třeba i rozmach fenoménu televizní loutky. Významnou součástí české animace bylo také dílo Hermíny Týrlové. Čím je člověk starší, tím spíše z odstupu chápe význam věcí, které se v dětství jevily jinak. Přestože se tvrdí, že celé dílo Hermíny Týrlové bylo vytvořeno výhradně pro děti, domnívám se, že nepracovala jenom pro ně. Hermína Týrlová byla především ustavičná experimentátorka, pracovala s různými typy animace předmětů a hmoty. Jakmile začnete takto pracovat s hmotou a oživovat ji, tak vlastně tvoříte kouzlo, které je záhadné a nemusí být každému srozumitelné a příjemné. Proto se některé děti při promítání jejích filmů bály. Ačkoliv se tedy její snímky na první dojem mohou zdát dětské, jsou naopak univerzální pro jakoukoliv generaci a vždy je tam poselství, které široce překračuje dětskou představivost.

Martin Polák: Je to dost ambivalentní, protože tvorba Hermíny Týrlové u mnoha dětí vyvolává různorodé emoce. Když jsem jako malý viděl úplně původní verzi Ferdy Mravence, tak jsem ho vnímal jako něco velmi starého, k čemu jsem si postupem času musel najít cestu. Později, právě v případě tvorby dokumentu o Hermíně Týrlové, jsem objevil její kouzlo, které tkví zejména v oživování neživých předmětů.

Ferda Mravenec

Jakou postavu v tvorbě Hermíny Týrlové vnímáte jako stěžejní?

Pavel Jirásek: Postavy Hermíny Týrlové nemají charakter absolutních hrdinů. Zabývala se úplně nejprostšími věcmi, jako je nepovedený látkový panáček, kapesník nebo kulička. Právě to mě fascinuje nejvíc. Hermína Týrlová oživuje obyčejnou neživou hmotu. To je úžasné, je to něco, co velký film s lidskými hrdiny nedělá.

Martin Polák: Myslím si, že Ferda Mravenec je přelomové dílo v celé její tvorbě, které ji nasměrovalo dál. Díky této postavičce získala velký úspěch a možnost realizovat další náměty.

Ukázka ze Vzpoury hraček:

Bylo náročné nadchnout spolupracovníky pro natočení tohoto snímku?

Pavel Jirásek: Nebylo. Vybírám si lidi, se kterými pracuji dlouhodobě. Hermína Týrlová má v každém díle přítomný morální apel a všudypřítomnou výtvarnou jemnost a krásu, jde tedy přirozeně o téma, které uchvacuje a baví úplně každého ze štábu.

Martin Polák: Věkově se tým spolupracovníků pohyboval mezi pětadvaceti a šedesáti lety, takže se na place potkalo několik generací. Někteří z nich zažili tvorbu Hermíny Týrlové v reálném čase a navázali na vzpomínky, naopak mladí ji objevovali, osahávali a srovnávali se soudobou animovanou tvorbou, která se už neobejde bez použití počítačové grafiky a vyladěných filmových efektů. Tady člověk vidí otisk lidské ruky, je to dělané tzv. handmade, je v tom originalita.

Hrané části ze snímku Hermína Týrlová

Co bylo na snímku nejtěžší, hrané scény?

Pavel Jirásek: Hrané scény pro mě nebyly nejnáročnější. To spíše volba způsobu vyprávění o Hermíně Týrlové. U filmu vždy hledáte, jak téma uchopit a já se pokaždé snažím najít osobitý styl vyprávění. Ještě před začátkem natáčení jsme nahlédli do mnoha archivů a zjistili, že život Hermíny Týrlové je poměrně dobře zmapovaný, jak v literárních vzpomínkách, tak v rozhlasových pořadech, na filmových pásech i v televizi. Rozhodli jsme se, že film natočíme jednoduše z pohledu její samé, a tak je vypravěčem pouze Hermína Týrlová. Nejnáročnější bylo seskládat životní příběh z desítek různých útržků a zlomků, aby fungoval v časové posloupnosti a aby se vešel do časového vymezení televizního formátu. Hodně jsem přemýšlel o tom, jak doplnit archiv, mnohdy jen zvukový, aby celý film získal srozumitelnou strukturu a tehdy se zrodily hrané scény.

O které další osobnosti byste rádi v budoucnu točili?

Pavel Jirásek: V současné době pracujeme na dokumentu o architektu Bohuslavu Fuchsovi a samozřejmě přemýšlíme o celé řadě dalších osobností. Já bych se někdy velmi rád zaměřil na básníka Ivana Blatného.

Martin Polák: Námětů z oblasti animované tvorby máme několik, ale je předčasné zmiňovat konkrétní jména. Pro mě osobně je velmi inspirativní příběh a osud malíře Alfonse Muchy.

Dokumentární film Hermína Týrlová (2017) měl v pátek premiéru na filmovém festivalu ve Zlíně. Diváci jej budou moci vidět na televizních obrazovkách ve středu 31. května ve 20:20 na ČT art.