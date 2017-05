Sci-fi horor Jsem brána zvítězil v Nashvillu. Nejlepší adaptace Stephena Kinga za poslední roky, říká porota

26.5.2017 /21:00/

První český film podle povídky Stephena Kinga - krátký sci-fi horor Jsem brána (2016) režiséra Robina Kašpaříka - získal Velkou cenu poroty na americkém Nashville Film Festivalu. Porota snímek ocenila v kategorii Graveyard Shift Shorts, určené pro horory a sci-fi.

Nashville Film Festival je jedním z největších amerických filmových festivalů. Každoročně jej navštíví více než 40.000 diváků, mezi hosty předchozích ročníků patřili Nicole Kidman nebo Robert Redford. Oscarová akademie jej řadí mezi festivaly, ze kterých si vybírá krátké snímky pro nominace.

„Byla to obrovská radost a satisfakce za roky práce. Velkou odměnou pro mě byl zároveň úspěch filmu u festivalových diváků a setkání s talentovanými filmaři z celého světa,“ říká režisér kraťasu Jsem brána Robin Kašpařík.

Filmový štáb titulu Jsem brána

Festivalový hit, který málem nevznikl

Krátký snímek Jsem brána se odehrává v karanténě vesmírné lodi, ve které je zavřený muž nakažený podivnou mimozemskou nemocí. Nemoc rychle postupuje a začne ovládat tělo i mysl muže. Aby se pokusil zachránit, odhodlá se k drastickému kroku.

Ještě před nedávnem tomu, že film vůbec vznikne, věřil kromě režiséra jen málokdo. Podmínka autora předlohy Stephena Kinga, že film může být promítaný pouze na filmových festivalech a nesmí vydělat ani korunu, totiž značně ztížila režisérovi možnost sehnání prostředků a výroba filmu se tak protáhla na dlouhé roky.

Robin Kašpařík

„V životě jsem za nic nebojoval tak jako za vznik tohoto filmu. Věřil jsem celou dobu, že se film podaří dokončit a že má šanci uspět ve světě. Moc lidí, kteří by se mnou ten názor sdíleli, ale tehdy nebylo. O to více jsem vděčný štábu a sponzorům, že to nevzdali a pomáhali mi,“ vypráví režisér Kašpařík.

Situace se změnila, když byl snímek dokončený a vybraný na jeden z předních světových festivalů sci-fi a hororu A Night of Horror International Film Festival v Sydney, následovaly projekce na Festivalu krátkých filmů Praha, na francouzském festivalu MEME PAS PEUR, na britských festivalech SCI-FI-LONDON a Supernova a americká premiéra ve Phoenixu na International Horror and Sci-Fi Film Festival.

Upoutávka k filmu Jsem brána:

Stephen King na LSD

Ve filmu Jsem brána hraje zásadní roli vesmírná mlhovina a změněné stavy vědomí, které ve spolupráci s režisérem vytvořil londýnský experimentální umělec Morgan Beringer pomocí animací tisíců snímků organických hmot pod mikroskopem. Francouzský magazín sci-fi a hororu MAD MOVIES přirovnal tyto scény k psychedelickému vesmíru z filmu 2001: Vesmírná odysea.

„Diváci v Nashvillu přezdívali náš film ‚Stephen King na LSD‘. Na festivalu SCI-FI-LONDON se mě zase po promítání ptali, jaké drogy beru. Když jsem jim popravdě řekl, že nejsilnější, co jsem kdy zkoušel, bylo dvojité espresso, tak mi to nechtěli věřit,“ vypráví Kašpařík, který nyní připravuje svůj první celovečerní film, pro který už díky festivalovým cestám našel první investory.

„Tentokrát jsem si ale dal pozor, abych ve smlouvě neměl, že nesmíme vydělat,“ směje se režisér, který ještě před plánovanou slavnostní českou projekcí s titulem Jsem brána zamíří na festivaly do Transylvánie a Španělska.