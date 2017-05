8.5.2017 /14:00/

O Blade Runnerovi 2049 jsme se toho zatím příliš nedozvěděli. O zápletce se toho ví velmi málo a možná, že je to dobře. A ve stejném mlhavém duchu se nesou i první dva právě vydané charakterové plakáty.

Jsou na nich zachyceni ústřední hrdinové příběhu – Blade Runner K (Ryan Gosling) a Rick Deckard (Harrison Ford).

Zemské klima je v troskách, od událostí v Blade Runnerovi uběhlo 30 let a člen losangelské policie Blade Runner K právě objevil hluboko ukryté tajemství. To ho přiměje k tomu, aby našel Ricka Deckarda - bývalého člena týmu, který je nezvěstný celých 30 let.

Režisérem snímku Blade Runner 2049 je Denis Villeneuve. Premiéra očekávaného filmu nás čeká 5. října 2017.